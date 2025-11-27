 Σε ποια γειτονιά της Αθήνας αλλάζουν τα δρομολόγια των λεωφορείων -Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα, τι πρόκειται να συμβεί - iefimerida.gr
Σε ποια γειτονιά της Αθήνας αλλάζουν τα δρομολόγια των λεωφορείων -Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα, τι πρόκειται να συμβεί

Αστικό λεωφορείο
Αλλαγές στα δρομολόγια για τις γραμμές των λεωφορείων στον Άλιμο
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Σε σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων της συγκεκριμένης περιοχής προχωράει ο ΟΑΣΑ.

Με στόχο τη διευκόλυνση των κατοίκων άλλα και των επισκεπτών της περιοχής, ο ΟΑΣΑ προχωράει στη βελτίωση των δρομολογίων στον Άλιμο.﻿ Το νέο πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από το Δεκέμβριο (από την 1η και 15η του μήνα), ενώ αλλαγές θα πραγματοποιηθούν σε 4 λεωφορειακές γραμμές.

