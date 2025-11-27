Σε ποια γειτονιά της Αθήνας αλλάζουν τα δρομολόγια των λεωφορείων -Πότε ξεκινά το νέο πρόγραμμα, τι πρόκειται να συμβεί - iefimerida.gr

Σε σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμα των δρομολογίων της συγκεκριμένης περιοχής προχωράει ο ΟΑΣΑ.

Με στόχο τη διευκόλυνση των κατοίκων άλλα και των επισκεπτών της περιοχής, ο ΟΑΣΑ προχωράει στη βελτίωση των δρομολογίων στον Άλιμο.﻿ Το νέο πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ από το Δεκέμβριο (από την 1η και 15η του μήνα), ενώ αλλαγές θα πραγματοποιηθούν σε 4 λεωφορειακές γραμμές.

Διαβάστε περισσότερα στο www.carandmotor.gr