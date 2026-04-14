 Σε μερικό ακρωτηριασμού δαχτύλου υποβλήθηκε ο 14χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα -«Την πήρε από κάτω», λέει η μητέρα του - iefimerida.gr
Σε μερικό ακρωτηριασμού δαχτύλου υποβλήθηκε ο 14χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα -«Την πήρε από κάτω», λέει η μητέρα του

Σε μερικό ακρωτηριασμό δαχτύλου υποβλήθηκε ο 14χρονος που τραυματίστηκε από κροτίδα, την Κυριακή του Πάσχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του iefimerida.gr, ο αντίχειρας του ανηλίκου διεσώθη με μερικό ακρωτηριασμό, ενώ συνιστάται προσοχή για τα άλλα δύο δάχτυλα προκειμένου να καταστούν λειτουργικά. Ο ανήλικος νοσηλεύεται στην κλινική πλαστικής χειρουργικής του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

«Βρήκε την κροτίδα κάτω», λέει η μητέρα του 14χρονου

Σύμφωνα με τη μητέρα του 14χρονου, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το παιδί βρήκε την κροτίδα κάτω. Όπως υποστηρίζει, φίλος του ανηλίκου την πέταξε και εκείνος πήγε να τη σηκώσει. Η τάπα φέρεται να ήταν ανοικτή, το παιδί προσπάθησε να την κρατήσει και εκείνη την ώρα εξερράγη στα χέρια του.

Ο 14χρονος και η μητέρα του συνελήφθησαν, όπως προβλέπει ο νόμος, ωστόσο στη συνέχεια με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Μενίδι κροτίδα Αχαρνές

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

