Στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης η σορός της Μαρινέλλας -Με δάκρυα στα μάτια η κόρη και τα εγγόνια της [εικόνες] - iefimerida.gr

Σήμερα θα γίνει η κηδεία της Μαρινέλλας, ενώ ήδη πριν από τις 08:00 το πρωί κόσμος φτάνει στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης για το τελευταίο αντίο.
Όπως είναι προγραμματισμένο η σορός θα παραμείνει στο παρεκκλήσι από τις 08:00 έως τις 13:00 και θα ακολουθήσει η ταφή που θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Το τελευταίο «αντίο» στη σπουδαία Μαρινέλλα
Η οικογένεια έχει παρακαλέσει, αντί στεφάνων, να γίνουν δωρεές στη Φλόγα, Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια.
Στο παρεκκλησι του Αγίου Ελευθερίου κατέφθασε νωρίς το πρωί η κόρη της Μαρινέλλας, η αδελφή της και τα εγγόνια της.
Με χειροκροτήματα έφτασε η σορός στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης
Γιώργος Ντάβλας: «Θα μείνει στην ιστορία, μεγάλη απώλεια»
Φωτογραφίες INTIME NEWS / ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΜΗΝΗ / ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI
