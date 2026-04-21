Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 16χρονη: Οι γιατροί ξεκινούν προσπάθεια αφύπνισης - iefimerida.gr

Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ η 16χρονη: Οι γιατροί ξεκινούν προσπάθεια αφύπνισης

Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη με τη μηχανή του στη Λιοσίων / (ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ/EUROKINISSI)
Μάχη για τη ζωή της δίνει η 16χρονη που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο ΚΑΤ, με τους γιατρούς να επιχειρούν σταδιακή αφύπνισή της την ώρα που προκύπτουν νέα στοιχεία για τον φερόμενο 16 δράστη

Ο σουδανικής καταγωγής δράστης που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων, έχει βαρύ ποινικό παρελθόν και θα απολογηθεί την Πέμπτη στον ανακριτή,

Αγωνία για το πώς θα ανταποκριθεί η 16χρονη

Η 16χρονη παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση, με τους θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας της.

Η ανήλικη βρίσκεται διασωληνωμένη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, με πολύ βαριά τραύματα, καθώς από την σύγκρουση με τη μηχανή και την πτώση στο οδόστρωμα υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, τραύματα στο θώρακα και στη κλείδα, αλλά και ρήξη σπλήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ξεκινήσει η διαδικασία σταδιακής αφύπνισης, προκειμένου να αξιολογηθεί η νευρολογική της κατάσταση και η ανταπόκριση του οργανισμού της. Τα επόμενα 24ωρα χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη της υγείας της.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

