Σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν νεκροί η Ελευθερία και ο 38χρονος πρώην σύντροφός της -Τι εκτιμούν οι Αρχές, κατάλαβε ότι ο κλοιός γύρω του σφίγγει - iefimerida.gr

Νεκρή στη θέση των συνεπιβατών του αυτοκινήτου της, με τραύμα από πυροβολισμό, βρέθηκε νωρίτερα σήμερα η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη στην Κρήτη.

Έπειτα από τρεις ημέρες ερευνών, επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο που ερευνούσαν οι αστυνομικοί. Να είναι δηλαδή νεκρή η άτυχη μητέρα τριών παιδιών. Η αυτοκτονία του 38χρονου πρώην συντρόφου της, Μαρίνου Α., χθες, Τρίτη, έκανε τους αστυνομικούς να είναι σχεδόν βέβαιοι πως θα βρεθούν μπροστά σε ένα αποτρόπαιο έγκλημα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το λευκό όχημα τύπου SUV εντοπίστηκε σε αγροτικό δρόμο περίπου 10 λεπτά μακριά από το χωριό Αγία Βαρβάρα.

Το χωριό, δηλαδή, του αυτόχειρα πρώην συντρόφου της Ελευθερίας. Το άψυχο σώμα της έφερε τουλάχιστον ένα τραύμα από πυροβόλο όπλο και αναμένεται επιτόπου ιατροδικαστής, ο οποίος θα εξετάσει τη σορό για να αποφανθεί για τα τραύματα που φέρει η άτυχη γυναίκα.

Στο σημείο βρίσκονται ήδη στελέχη της Σήμανσης και συγκεντρώνουν αποτυπώματα και γενετικό υλικό.

Το σημείο όπου βρέθηκε η σορός της Ελευθερίας είναι σε σχετικά μικρή απόσταση από το σημείο όπου ο πρώην σύντροφός της επέλεξε να βάλει τέλος στη ζωή του. Προφανώς, προχώρησε σε αυτή την πράξη, εκτιμούν οι αστυνομικοί, όταν αντελήφθη πως ο κλοιός γύρω του σφίγγει.

Η αυτοκτονία του πρώην συντρόφου και τα ύποπτα ευρήματα

Υπενθυμίζεται πως ο άνδρας το απόγευμα της Δευτέρας είχε δώσει κατάθεση στις αρχές, υποστηρίζοντας πως δεν είχε καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Από τα λεγόμενα των αστυνομικών φαίνεται να αντιλαμβάνεται ότι το αφήγημα που προσπαθεί να παρουσιάσει καταρρέει. Σχεδόν 20 ώρες αργότερα, εντοπίζεται νεκρός δίπλα ακριβώς από ένα ξωκλήσι. Κοντά του υπήρχε η κοντόκαννη κυνηγετική καραμπίνα του.

Μόλις τέσσερις ώρες νωρίτερα, μια γυναίκα είχε καλέσει το «100» υποστηρίζοντας πως σε εκκλησάκι κοντά στο σημείο της αυτοκτονίας του 40χρονου Μαρίνου εντόπισε ύποπτα ευρήματα. Επρόκειτο για μια στρατιωτική ζώνη, πάνω στην οποία υπήρχε προσαρτημένη μια θήκη πιστολιού, ενώ ελάχιστα εκατοστά μακριά βρέθηκε μια γόπα τσιγάρου, όμοια με αυτά που κάπνιζε η άτυχη Ελευθερία, και ένα άδειο πακέτο τσιγάρων ελληνικής καπνοβιομηχανίας. Είναι η μάρκα τσιγάρων που κάπνιζε ο αυτόχειρας, επιβεβαίωσαν συγγενικά του πρόσωπα. Το πιστόλι δεν βρέθηκε στη θήκη.