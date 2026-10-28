Σε κλοιό κακοκαιρίας η Σκιάθος: Πλημμύρες και κατολισθήσεις, κλειστοί δρόμοι [βίντεο] - iefimerida.gr

Σοβαρά προβλήματα από το πέρασμα της κακοκαιρίας καταγράφονται και στη Σκιάθο όπου δρόμοι πλημμύρισαν ενώ κατολισθήσεις βράχων προκάλεσαν διακοπή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με το gegonotanews.gr o περιφερειακός και επαρχιακός δρόμος στο νησί παραμένουν κλειστοί για λόγους ασφαλείας.

Η Αστυνομία απαγόρευσε την κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο Σκιάθου-Κουκουναριών, από περιοχή “Ακρόπολη” Σκιάθου έως περιοχή “Κουκουναριές” Σκιάθου, επισημαίνοντας κυρίως τις περιοχές “Βασιλιάς, Αχλαδιές, Αγία Παρασκευή, Τρούλου” και στις κάθετες προς αυτές δευτερεύουσες οδούς, από 13:30 28/10/2026, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων που επικρατούν στην περιοχή και μέχρι παύσης των καιρικών φαινομένων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

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Την ίδια στιγμή κεντρικοί δρόμοι του νησιού έχουν μετατραπεί σε χειμάρρους από τους τεράστιους όγκους νερού.

Αύξηση της στάθμης στο ρέμα του Πλατανιά στη Σκιάθο - Έκλεισε ο δρόμος

Έντονη ανησυχία επικρατεί στην περιοχή του Πλατανιά της Σκιάθου, καθώς η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντική αύξηση της στάθμης του νερού στο ρέμα της περιοχής.

Ο δρόμος προς τον Πλατανιά έχει κλείσει, καθώς οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί καθιστούν επικίνδυνη τη διέλευση οχημάτων.

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Προβλήματα από τις κατολισθήσεις

Κατολισθητικά φαινόμενα στον δρόμο προς τις Κουκουναριές, καταγράφονται από τις έντονες βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με το skiathoslife.gr απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους οδηγούς, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ενδέχεται να προκαλέσουν νέα φαινόμενα.

Υπενθυμίζεται ότι και στην περιοχή Πλατανιάς που βρίσεκται στο Νότιο Πήλιο καταγράφονται σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα.