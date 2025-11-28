Θλίψη στην κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα -Κατέρρευσε η οικογένεια [εικόνες] - iefimerida.gr

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που τραυματίστηκε θανάσιμα από έκρηξη χειροβομβίδας σε άσκηση στη Ρόδο.



Από νωρίς το πρωί, πλήθος κόσμου κρατώντας από ένα λευκό τριαντάφυλλο βρέθηκε στον ιερό ναό του Αγίου Τίτου στο Τυμπάκι του Δήμου Φαιστού, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη που σκοτώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το φέρετρο του νεαρού ΕΠΟΠ οπλίτη έφτασε στην εκκλησία τυλιγμένο με τη γαλανόλευκη σημαία.

Ποιοι παραβρέθηκαν στην κηδεία του 19χρονου ΕΠΟΠ

Το παρών έδωσαν ο Αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο διοικητής Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου, αντιστράτηγος Δημήτριος Βακέντης, ο Διοικητής της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής, υποστράτηγος Σπυρίδων Κογιάννης, ο Διοικητής 44 Στρατιωτικής Διοικήσεων, ταξίαρχος Θεόδωρος Δρακόπουλος.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή

Στην «καθαρή ψυχή» και στο «υψηλό φρόνημα» του Ραφαήλ στάθηκε ο Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Αθανάσιος Τσιρώνης, διοικητής του 95 ΤΥΠΕΘ, εκφωνώντας επικήδειο.

﻿«Σε κάθε χτύπο από τις καμπάνες που ηχούν πένθιμα, οι καρδιές όλων ραγίζουν. Υπήρξες ένας νέος με όνειρα, όταν το καθήκον σε κάλεσε στάθηκες όρθιος, σταθερός και αφοσιωμένος υπηρετώντας την πατρίδα με γενναιότητα και αξιοπρέπεια. (...)Αποχαιρετούμε έναν φύλακα της πατρίδας έναν άνθρωπο που τίμησε τον όρκο του μέχρι την τελευταία του πνοή. Μαζί με τον πόνο, κρατάμε και την υπόσχεση ότι το όνομά σου δεν θα χαθεί.Θα θυμόμαστε για πάντα το χαμόγελο, το χαρακτήρα και τη γενναιότητά του».

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στεφάνι έχουν αποστείλει, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Αθανάσιος Διαβάκης.