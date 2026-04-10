Σε κλίμα κατάνυξης η Περιφορά Επιταφίου σε όλη τη χώρα με τη συμμετοχή χιλιάδων πολιτών: Δείτε εικόνες από Αθήνα και Περιφέρεια - iefimerida.gr

Μέσα σε ατμόσφαιρα σιωπής και κατάνυξης, οι πιστοί προσκύνησαν τον επιτάφιο, βιώνοντας τη συγκίνηση της ημέρας σε όλη τη χώρα.

Στην Μητρόπολη Αθηνών, στου Ψυρρή, την Πλάκα, χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν στις λιτανείες επιταφίων, με τις καμπάνες να ηχούν πένθιμα.

Οι πομπές του Αγίου Νικολάου Ραγκαβά, του Αγίου Γεωργίου του Βράχου στα Αναφιώτικα και της Αγίας Αικατερίνης ελίσσονταν στα ιστορικά στενά. Λίγες δεκάδες μέτρα παραπέρα, η Μητρόπολη Αθηνών αποτέλεσε τον πόλο έλξης για τεράστια πλήθη πιστών, σε μια από τις πιο μεγαλειώδεις στιγμές της αποψινής βραδιάς.

Θεσσαλονίκη

Σε ένα απέραντο σκηνικό κατάνυξης μετατράπηκε το ιστορικό κέντρο της Θεσσαλονίκη, με πλήθος κόσμου και χιλιάδες πιστούς να ακολουθούν τις περιφορές των Επιταφίων που κατέληξαν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου για τρίτη συνεχή χρονιά αντάμωσαν πέντε Επιτάφιοι από ναούς της πόλης, κορυφώνοντας τη συγκίνηση και τη συμμετοχή.

Η Ακολουθία του Επιταφίου τελέστηκε στις 19:30 στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου.

Ακολούθως, η περιφορά του Επιταφίου του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος, μέσω των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νίκης, με προορισμό την πλατεία Αριστοτέλους.

Στη συνέχεια, λιτανευτικές πομπές από τον Καθεδρικό Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, την Παναγία των Χαλκέων, την Ιερά Μονή Αγίας Θεοδώρας και τον Άγιο Νικόλαο τον Τρανό κατέφθασαν στο κέντρο της πλατείας, όπου συναντήθηκαν με τον Επιτάφιο του Αγίου Γρηγορίου.

H συνάντηση των πέντε επιτάφιων στην πλατεία Αριστοτέλους

Στο σημείο εψάλησαν τροπάρια του Επιταφίου Θρήνου και τελέστηκε Δέηση, μέσα σε κλίμα κατάνυξης και με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, ενώ την τελετή πλαισίωσαν φιλαρμονικές και τιμητικά αγήματα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Τουρισμού Θεσσαλονίκης, καθώς και τη συνδρομή φορέων όπως ο Στρατός, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Λιμενικό Σώμα.

Η συνάντηση των Επιταφίων έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την πόλη, με στόχο την εντονότερη βίωση του Θείου Πάθους και την ανάδειξη του θρησκευτικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της Θεσσαλονίκης.

Ναύπακτος

Στη Ναύπακτο, το έθιμο της Μεγάλης Παρασκευής αποκτά έναν μοναδικό χαρακτήρα, καθώς οι Επιτάφιοι των ενοριών συγκεντρώνονται στο ιστορικό Ενετικό λιμάνι, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και βαθιά κατανυκτικό σκηνικό.

Τα τείχη φωτίζονται από δεκάδες αναμμένες δάδες, ενώ στην είσοδο δεσπόζει ο χαρακτηριστικός φλεγόμενος σταυρός, ενισχύοντας την ατμόσφαιρα μυσταγωγίας. Η κοινή πομπή, συνοδεία ύμνων και φιλαρμονικής, κορυφώνεται μπροστά στη θάλασσα, προσφέροντας ένα θέαμα που συνδυάζει παράδοση, ιστορία και έντονο θρησκευτικό συναίσθημα, προσελκύοντας κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών.

Κέρκυρα και Φιλαρμονικές: Η κατανυκτική συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής

Η Μεγάλη Παρασκευή στην Κέρκυρα αποτελεί μια βαθιά μυσταγωγική εμπειρία, άρρηκτα συνδεδεμένη με την περιφορά των Επιταφίων υπό τη συνοδεία των φημισμένων φιλαρμονικών του νησιού, οι οποίες ερμηνεύουν πένθιμα εμβατήρια. Οι Επιτάφιοι από όλες τις ενορίες διασχίζουν τα γραφικά καντούνια, με αποκορύφωμα τη συνάντησή τους στην Παλαιά Πόλη, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα κατάνυξης και έντονης συγκίνησης.

Η περιφορά ξεκινά από το μεσημέρι, με χαρακτηριστικό παράδειγμα εκείνη του Ιερού Ναού Παντοκράτορος, και συνεχίζεται έως αργά το βράδυ. Κάθε ενορία συνοδεύεται από τη δική της φιλαρμονική μπάντα, η οποία αποδίδει συγκλονιστικά πένθιμα έργα, όπως το «Adagio» του Albinoni, τη «Marcia Funebre» του Verdi και το «Calde Lacrime», ενισχύοντας τη μοναδική κατανυκτική ατμόσφαιρα του νησιού.

Λευκάδα

Στην Κόκκινη Εκκλησιά πραγματοποιήθηκε η Περιφορά του Επιταφίου, ξανά μετά από 100 χρόνια μετά, με τους πιστούς να ακολουθούν ευλαβικά. Για πρώτη φορά η Περιφορά του Επιταφίου ακολούθησε την διαδρομή γύρω από το Μοναστήρι έως και το Κοιμητήριο.

Καστράκι Νάξου

Κάτοικοι και επισκέπτες συγκεντρώθηκαν στο εξωκλήσι της Αγίας Γρηγορούσας, συμμετέχοντας με συγκίνηση και ευλάβεια στην κορύφωση του Θείου Δράματος τη Μεγάλη Παρασκευή. Ο λιτός και συμβολικά φορτισμένος Επιτάφιος, φτιαγμένος και φέτος από θαλασσόξυλα και στολισμένος με κρίνα και αγριολούλουδα της περιοχής, αποτέλεσε το κεντρικό στοιχείο της τελετής, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα κατανυκτικό και όμορφο σκηνικό.

Ο πρώτος Επιτάφιος στον Προφήτη Ελισσαίο του Ψυρρή

Με ατμόσφαιρα βαθιάς κατάνυξης που συγκίνησε πιστούς και επισκέπτες, στην ιστορική «γειτονιά» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, η Μεγάλη Παρασκευή απέκτησε ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς το εκκλησάκι, άρρηκτα δεμένο με την αθηναϊκή παράδοση, πλημμύρισε από ψαλμωδίες, λιτό στολισμό και το φως των κεριών.

Στις εκκλησιές της Πάρου

Μεγάλη Παρασκευή και οι πιστοί στο νησί της Πάρου προσκυνούν με κατάνυξη το Άγιο Σώμα του Κυρίου, λαμβάνοντας ευλογία.

Πλήθος κόσμου συμμετείχε ευλαβικά στην τελετή, αναδεικνύοντας τη ζωντανή σύνδεση της περιοχής με την πνευματική και πολιτιστική της κληρονομιά.

Ιερός Ναός Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Πάντων στη Θεσσαλονίκη, πριν από την περιφορά του Επιταφίου, ξεχωρίζει ο εντυπωσιακός στολισμός του, όπου τα άνθη της Μεγάλης Παρασκευής σχηματίζουν με λεπτομέρεια την εικόνα του Εσταυρωμένου Χριστού.

Περιφορά Επιταφίου στα κοιμητήρια του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Κοζάνης

Η ψαλμωδία των Εγκωμίων και το φως των κεριών δημιουργούν ένα ιδιαίτερα κατανυκτικό σκηνικό, που ενισχύει το αίσθημα πνευματικής περισυλλογής και προσευχής.