Σε κλίμα κατάνυξης εορτάστηκε η Ανάσταση σε όλη την Ελλάδα -Δείτε εικόνες - iefimerida.gr

Σε κλίμα κατάνυξης αλλά και με λαμπρότητα εορτάστηκε η Ανάσταση του Κυρίου σε κάθε γωνιά της χώρας.

Χιλιάδες πιστοί συνέρρευσαν σε εκκλησίες ανά τη χώρα για να ψάλουν το «Χριστός Ανέστη», συνοδεία βεγγαλικών που έκαναν τη νύχτα μέρα.

Το Άγιο Φως έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 19:25 και μετά από μια σύντομη τελετή εκεί, μεταφέρθηκε στο Μετόχι του Πανάγιου Τάφου στην Πλάκα.

Ταυτόχρονα, με πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας το Άγιο Φως μεταφέρθηκε σε κάθε γωνιά της επικρατείας για την Ακολουθία της Αναστάσεως.

Η Τελετή Αφής στα Ιεροσόλυμα

Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στην τελετή Αφής του Αγίου Φωτός στο Ναό της Αναστάσεως.

Μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα (κάτω από μία τεταμένη περίοδο στην περιοχή), πάνω από 2.500 πιστοί μπόρεσαν να μπουν στον χώρο με ειδικό βραχιολάκι που τους έδωσαν οι Αρχές για να παρακολουθήσουν την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο στις 14:15 κρατώντας τις 33 λαμπάδες, μία για κάθε χρόνο που έζησε ο Ιησούς στη Γη, όπως προστάζει το τελετουργικό.

Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ, η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι.

Λίγες ώρες μετά το Άγιο Φως είχε φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας όπου τελέστηκε με λαμπρότητα και κατάνυξη η Ανάσταση.

Δείτε φωτογραφίες από τη λειτουργία της Αναστάσεως σε περιοχές της χώρας

Ρόδος

Ελευθέρι Θεσπρωτίας

Προφήτης Ηλίας, Καστέλλα

Ι.Ν Προφήτη Ηλία στη Ροδόπολη