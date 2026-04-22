Καμία αναφορά Κοβέσι στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ -Σε καλό κλίμα η συνάντηση με Φλωρίδη, συζήτησαν την ανανέωση θητείας των τριών Ελλήνων Εισαγγελέων - iefimerida.gr

Σε καλό κλίμα διεξήχθη η συνάντηση της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι,﻿ με τον Γιώργο Φλωρίδη στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

Η συνάντηση διήρκεσε 35 λεπτά και εκτός από τον υπουργό Δικαιοσύνης και την Ευρωπαία Εισαγγελέα ήταν παρόντες ο υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας και η επικεφαλής των Ελλήνων εντεταλμένων Ευρωπαίων Εισαγγελέων, αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Ελένη Καρκαμπούνα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Να επιταχύνονται οι δικαστικές διαδικασίες σε υποθέσεις με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα

Κατά τη συνάντηση ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε στην κυρία Κοβέσι την ισχυρή βούληση της κυβέρνησης και ιδίως του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να επιταχύνονται οι δικαστικές διαδικασίες σε υποθέσεις με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα.

Τι συζήτησαν Λάουρα Κοβέσι και Γιώργος Φλωρίδης

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη συνάντηση, η επικεφαλής των Ευρωπαίων Εισαγγελέων ζήτησε ενημέρωση για την πρόοδο των αιτημάτων που είχαν τεθεί κατά την προηγούμενη συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης τον περασμένο Οκτώβριο. Τα αιτήματα αφορούσαν την ενίσχυση του ελληνικού γραφείου με επιπλέον τρεις εισαγγελικούς λειτουργούς και έξι δικαστικούς υπαλλήλους και η ελληνική πλευρά να ενημερώνει πως έχουν ικανοποιηθεί πλήρως και η ενίσχυση του ελληνικού γραφείου έχει ήδη δρομολογηθεί.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε ό,τι αφορά το θέμα της πλήρωσης τριών νέων θέσεων εισαγγελέων στο ελληνικό γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, έως τώρα έχουν υποβληθεί 9 αιτήσεις στο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου. Μεταξύ αυτών είναι και οι αιτήσεις των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Διονύση Μουζάκη και Χαρίκλειας Θάνου, των οποίων η θητεία λήγει τον Ιούνιο με το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων να έχει προχωρήσει στην ανανέωση της θητείας τους για ακόμα πέντε έτη, παρότι δεν είχε συνεδριάσει το ΑΔΣ.

Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τη συνάντηση τονίστηκε ότι η Ελλάδα υποστηρίζει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δεν τέθηκε ζήτημα για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη Υπουργών από την Ευρωπαία Εισαγγελέα

Επιπλέον η κυρία Κοβέσι ενημερώθηκε για τη δικονομική διάταξη που την οποία επεξεργάζεται το υπουργείο Δικαιοσύνης με σκοπό σύντομα να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή και αφορά την κατά προτεραιότητα δικαστική διερεύνηση υποθέσεων που αφορούν σε πολιτικά πρόσωπα. Η διάταξη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα βασίζεται στον παλαιότερο νόμο 4022/2011 περί υποθέσεων διαφθοράς δικαστικών λειτουργών και αναμένεται να είναι έτοιμη μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

Σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις στην έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, δεν υπήρξε αναφορά από την πλευρά της Ευρωπαίας Εισαγγελέως ούτε τέθηκε ζήτημα για την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος για την ποινική ευθύνη Υπουργών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κυρία Κοβέσι προσερχόμενη στη συνάντηση δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Την προηγούμενη φορά είχαν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας, αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα».

Την Πέμπτη η κυρία Κοβέσι θα μιλήσει στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, ενώ στο πρόγραμμά της περιλαμβάνονται συναντήσεις με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και τον Κυριάκο Πιερρακάκη.

Η ενημέρωση από το υπουργείο Δικαιοσύνης για τη συνάντηση Φλωρίδη-Κοβέσι

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Γιώργος Φλωρίδης, και ο υφυπουργός Δικαιοσύνης, κ. Ιωάννης Μπούγας συναντήθηκαν σήμερα με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα, κ. Laura Codruta Kövesi, τον επικεφαλής του Εκτελεστικού Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, κ. Milan Jaron, και την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, κ. Ελένη Καρκαμπούνα, επικεφαλής του Γραφείου των Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων στην Αθήνα.



Στο πλαίσιο της συνάντησης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, συζητήθηκαν ζητήματα για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Γραφείου Ευρωπαίων Εντεταλμένων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης, αφού επανέλαβε τη σταθερή δέσμευσή της να συνεχίσει τη στήριξη της χώρας στο έργο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την ενίσχυση και αποδοτικότερη λειτουργία του Γραφείου των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην Ελλάδα.



Παράλληλα, ο κ. Φλωρίδης επανέλαβε την ισχυρή βούληση της κυβέρνησης και ιδίως του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, για την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης ώστε να επιταχύνονται οι δικαστικές διαδικασίες σε υποθέσεις με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και την εμπιστοσύνη της ελληνικής Κυβέρνησης στο θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.



Αξίζει να σημειωθεί ότι τα τελευταία χρόνια ελήφθησαν σειρά μέτρων για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη διεκπεραίωση του δικαστικού έργου του Γραφείου των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων.



Συγκεκριμένα:

Αυξήθηκε ο αριθμός Εισαγγελέων που υπηρετούν στο ομώνυμο Γραφείο με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση κατά 6 (έξι) κατά την τελευταία 3τία. Από επτά (7) κατά το έτος 2023 ανέρχονται πλέον σε συνολικό αριθμό δεκατριών (13) που τυγχάνει ίσως ο υψηλότερος αριθμός εντεταλμένων ευρωπαίων εισαγγελέων ανά πληθυσμιακό μέτρο μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνης. Το παραπάνω επιτεύχθηκε με τις υπ΄ αριθμ. ΥΑ 259//2023 και 209//2026 Αποφάσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Για τη χωροταξική διευκόλυνση του Γραφείου των εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, επεκτάθηκε η στέγαση στο ισόγειο και τον πρώτο όροφο του Εφετείου, ενώ ως προς την υποστήριξη του έργου τους θεσμοθετήθηκαν περισσότερες θέσεις (συνολικά 12 θέσεις έναντι 8 θέσεων πριν την αλλαγή του νόμου) εξειδικευμένων υπαλλήλων και ενισχύθηκαν τα απαιτούμενα προσόντα τους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμη, προβλέφθηκε η στελέχωση με ειδικό επιστημονικό προσωπικό από 10 τουλάχιστον μόνιμους δημοσίους υπαλλήλους ή υπαλλήλους ΙΔΑΧ με απόσπαση για 3 έτη με δυνατότητα ανανέωσης με εμπειρία στην αντιμετώπιση υποθέσεων εγκληματικότητας σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε ή αντίστοιχης Οικονομικής εγκληματικότητας, ή νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες .



Για την οικονομική ενίσχυση του υπαλληλικού και επιστημονικού προσωπικού του Γραφείου προβλέφθηκε ειδικό επίδομα θέσης και πρόσθετη αμοιβή.



Παράλληλα, ελήφθησαν μέτρα νομοθετικής ενίσχυσης.

Με το νόμο 4689/2020 που διαδέχτηκε το ν.2803/2000 και τις επόμενες τροποποιήσεις του ιδίου νόμου αλλά και του Ποινικού Κώδικα ιδίως με το ν.5090/2024 από το Υπουργείο Δικαιοσύνης προβλέπεται το πλέον αυστηρό, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, νομικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση των εγκλημάτων σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως εκείνα της απάτης και της απιστίας.



Το αδίκημα της απάτης και της απιστίας τόσο σε βαθμό πλημμελήματος όσο και σε βαθμό κακουργήματος (συνολικής ζημίας άνω των 120.000 ευρώ) διώκεται αυτεπάγγελτα (άρθρο 26 παρ.1 ν.4689/2020) και οι επιβαρυντικές κυρώσεις του ΠΚ για οικονομικά κακουργήματα που στρέφονται κατά του ελληνικού δημοσίου εφαρμόζονται και όταν το προβλεπόμενο σε αυτές ποινικό αδίκημα στρέφεται άμεσα κατά του νομικού προσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του νομικού προσώπου οργάνων και οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ιδρύθηκαν με βάση τις Συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (άρθρο 26 παρ.3 ν.4689/2020).



ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περαιτέρω, καταργήθηκε η δυνατότητα εξάλειψης του αξιοποίνου και μη επιβολής ποινής σε περιπτώσεις αδικημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω αποκατάστασης της ζημίας (άρθρο 49 Ν. 5108/2024- Τροποποίηση άρθρου 24 ν. 4689/2020). Έτσι, ειδικά στην περίπτωση κακουργήματος απειλείται πλέον με ποινή κάθειρξης 10-20 έτη (άρθρο 52 ΠΚ ως τροπ. με Ν.5090/2024), ενώ η πράξη παραγράφεται μετά την παρέλευση 20ετίας από την τέλεση της. με το προγενέστερο καθεστώς του ν.2803/2000 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του νέου Ποινικού Κώδικα (ν.4619/2019) και την κατάργηση του ν.1608/50 «περί καταχραστών δημοσίου» το πλαίσιο ποινής κάθειρξης ήταν 5-15 έτη και η παραγραφή 15ετής και η αποκατάσταση της ζημίας οδηγούσε το δικαστήριο υποχρεωτικά στην απαλλαγή του δράστη.



Τέλος (με τις παρεμβάσεις των ν.5090/2024 και ν.4985/2022) σε ποινικό και σωφρονιστικό κώδικα αυστηροποιήθηκε το πλαίσιο αναστολής, εκτέλεσης και έκτισης ποινής για τα εν λόγω εγκλήματα.



Η κ. Kövesi εξέφρασε την ικανοποίησή της για την ανταπόκριση της ελληνικής Κυβέρνησης και του υπουργού Δικαιοσύνης στα ζητήματα υποστήριξης της λειτουργίας του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Ελλάδα.