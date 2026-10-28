Μήνυμα από τους πολεμιστές της ΕΛΔΥΚ 1974: «Όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι μπορούμε τα πάντα» - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, ενώπιον της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Με την στρατιωτική παρέλαση κορυφώνονται οι τριήμερες εορταστικές εκδηλώσεις των επετείων της 26ης Οκτωβρίου 1912- ημέρα απελευθέρωσης της πόλης από τον τουρκικό ζυγό, της εορτής του Πολιούχου Αγίου Δημητρίου και της 28ης Οκτωβρίου 1940.

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«Όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, μπορούμε τα πάντα»

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγες ώρες πριν από την παρέλαση, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 1974, Αθανάσιος Στάικος, ο οποίος μαζί με τους συμπολεμιστές του, μέλη του Συνδέσμου, άνοιξαν τη φετινή παρέλαση, έστειλε μήνυμα ομοψυχίας και εθνικής ενότητας. «Όταν οι Έλληνες είμαστε ενωμένοι, μπορούμε τα πάντα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στη σημασία της ενότητας, της ελευθερίας και της ιστορικής μνήμης, υπογράμμισε ότι η ομοψυχία αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των εθνικών προκλήσεων. Αυτό, όπως είπε, θα πρέπει να είναι το διαχρονικό μήνυμα του Ελληνισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Στάικος στη σύνδεση των αγώνων του 1940 με την αντίσταση των Ελλήνων στρατιωτών της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο το 1974, επισημαίνοντας ότι οι δύο γενιές συνδέονται από τα ίδια ιδανικά και την αγάπη για την πατρίδα. «Εμείς ήμασταν οι συνεχιστές τους. Μεγαλώσαμε με τους ήρωες του ’40. Μην ξεχνάτε ότι οι γονείς μας πολέμησαν στην Αλβανία. Τα ίδια ιδανικά είχαμε. Πολεμήσαμε για τη σημαία μας και για την πατρίδα μας, όπως έκαναν και οι αγωνιστές του ’40», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Όπως επισήμανε, η συμμετοχή των πολεμιστών στις παρελάσεις και η θερμή ανταπόκριση του κόσμου αποτελούν ένδειξη ότι η ιστορική μνήμη παραμένει ζωντανή. «Αυτό το βλέπουμε από το χειροκρότημα στις παρελάσεις και όταν συναντάμε κόσμο έξω, στις συζητήσεις μας. Θέλει να μάθει για τα παλικάρια αυτά που έπεσαν και πότισαν με το αίμα τους την κυπριακή γη», είπε.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου τόνισε επίσης την ανάγκη καταγραφής των μαρτυριών των πολεμιστών της ΕΛΔΥΚ, ώστε οι εμπειρίες και οι θυσίες τους να μεταφερθούν στις επόμενες γενιές. «Πρέπει η ιστορία μας να γραφτεί στα βιβλία. Έστω και δύο κουβέντες, δύο λέξεις, δύο σειρές. Γιατί αλλιώς θα περάσουν αυτά που τα ζήσαμε. Να μην ξεχνάμε την ιστορία μας», ανέφερε, τονίζοντας τη σημασία της ιστορικής τεκμηρίωσης.

Όπως εξήγησε, ο χρόνος που περνά καθιστά ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη να καταγραφούν οι μαρτυρίες των ανθρώπων που έζησαν τα γεγονότα του 1974. «Φεύγει η γενιά η δικιά μας», σημείωσε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την αγωνία του να μη χαθεί η βιωματική γνώση των γεγονότων μαζί με τους ανθρώπους που τα έζησαν.

Η παρέλαση ως φόρος τιμής

Η παρουσία του Συνδέσμου Βορειοελλαδιτών Πολεμιστών ΕΛΔΥΚ 1974 στην κορυφή της παρέλασης αποκτά, όπως είπε ο κ. Στάικος, ιδιαίτερο συμβολισμό. Οι άνθρωποι που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή των γεγονότων του 1974 εξακολουθούν να μεταφέρουν με τις μαρτυρίες τους το μήνυμα της θυσίας, της αυταπάρνησης και της αγάπης για την πατρίδα.

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Για τον Αθανάσιο Στάικο και τους συμπολεμιστές του, η συμμετοχή στην παρέλαση δεν αποτελεί απλώς μια τιμητική παρουσία. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ιστορική μνήμη χρειάζεται να διατηρείται ζωντανή, ότι οι θυσίες των προηγούμενων γενεών δεν πρέπει να ξεχνιούνται και ότι η ενότητα παραμένει διαχρονικό ζητούμενο για τον ελληνισμό.

ΑΠΕ-ΜΠΕ