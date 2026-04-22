Η Λ. Κοβέσι συναντήθηκε με τον Γ. Φλωρίδη: «Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις, αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα», είπε η εισαγγελέας - iefimerida.gr

Την πόρτα του υπουργείο Δικαιοσύνης, όπου συναντήθηκε με τον Γιώργο Φλωρίδη, πέρασε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι.



Η κυρία Κοβέσι, προσερχόμενη, ανέφερε ότι θα έχει συναντήσεις με τρεις υπουργούς, ενώ παρέπεμψε σε αυριανές δηλώσεις που θα παραχωρήσει.

Κοβέσι: Έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις -Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση

«Ευχαριστώ που ήρθατε, θα συναντηθώ με τρεις υπουργούς, υπουργό Δικαιοσύνης, Εσωτερικών και Οικονομικών όπως είπα και την προηγούμενη φορά έχουν δοθεί κάποιες υποσχέσεις. Ήρθαμε να δούμε ποια είναι η κατάσταση. Υπάρχει πολύς θόρυβος γύρω από τις υποθέσεις μας αλλά αύριο θα μπορώ να πω περισσότερα» είπε η κυρία Κοβέσι.

