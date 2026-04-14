 Σε εξέλιξη η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα: Oι περιοχές που θα γίνουν πορτοκαλί αύριο [χάρτης] - iefimerida.gr
Σε εξέλιξη η μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα: Oι περιοχές που θα γίνουν πορτοκαλί αύριο [χάρτης]

Σκόνη στην ατμόσφαιρα
Σκόνη στην ατμόσφαιρα / (ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ/EUROKINISSI)
Ένα μέτριας έντασης επεισόδιο μεταφοράς σκόνης από τη Σαχάρα, συνοδευόμενο από νεφώσεις και κατά τόπους λασποβροχές, επηρεάζει τη χώρα μας τις τελευταίες ώρες.

Οπως έγινε γνωστό από τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, η ποιότητα του αέρα αναμένεται να υποβαθμιστεί, φτάνοντας και οριακά ξεπερνώντας τα θεσμοθετημένα όρια, σήμερα Τρίτη 14 Απριλίου, κυρίως στα Επτάνησα, τη Δυτική Ελλάδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Ήπειρο.

Από αύριο περισσότερη σκόνη

Από αύριο το μεσημέρι, Τετάρτη 15 Απριλίου, το φαινόμενο θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Αιγαίου.

Από την Πέμπτη 16 Απριλίου, η σκόνη αναμένεται να επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της χώρας, με πιθανή εξαίρεση ορισμένες περιοχές του Έβρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθούν την πρόγνωση και την εξέλιξη του φαινομένου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Υπηρεσίας για την Παρακολούθηση της Ατμόσφαιρας CAMS, στο διαδικτυακό portal του AtmoHub ΕΔΩ

Σημειώνεται ότι το AtmoHub συντονίζεται από την ομάδα NOA - ReACT του ΙΑΑΔΕΤ/ΕΑΑ και υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Συνεργασίας της Υπηρεσίας Παρακολούθησης της Ατμόσφαιρας Copernicus CAMS (Copernicus Atmosphere Monitoring Service National Collaboration Programme).

