Σε εξέλιξη η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα -Χαμηλές ταχύτητες στην Αθηνών-Κορίνθου, live η κίνηση στους δρόμους - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα. Ήδη στις εθνικές οδούς η κίνηση είναι αυξημένη και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ώρες.

Από το πρωί έχει ξεκινήσει η «μεγάλη επιστροφή» από την περιφέρεια, με την Τροχαία να έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση στο ρεύμα εισόδου στην Εθνική Οδό Αθηνών-Πατρών. Τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ύψος του Κιάτου και λίγο πριν από τα διόδια της Κορίνθου, ενώ και στα διόδια της Ελευσίνας σχηματίζονται ουρές.

Στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας η κατάσταση είναι καλύτερη και οι οδηγοί συναντούν αυξημένη κίνηση στα διόδια των Θηβών και των Αφιδνών.

Από το πρωί η επιστροφή στα λιμάνια

Νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα του Πάσχα, ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά.

Στο λιμάνι του Πειραιά σήμερα αναμένονται 14 δρομολόγια από προορισμούς του Αιγαίου, ενώ 34 αφίξεις προγραμματίζονται από τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Την ίδια ώρα, στο λιμάνι της Ραφήνας αναμένονται 15 δρομολόγια και στο Λαύριο 8 αφίξεις από τις Κυκλάδες.