 Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε 5 νομούς - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε 5 νομούς

Κεραία κινητής τηλεφωνίας
Κεραία κινητής τηλεφωνίας / Φωτογραφία: Eurokinissi
ΚΑΤΙΑ ΝΙΑΚΑΡΗ

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έκλεβαν εξαρτήματα από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Μέχρι στιγμής, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εξιχνιασθεί υποθέσεις σε Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, ενώ έχουν συλληφθεί 4 άτομα.

Έκλεβαν μπαταρίες λιθίου -Πανάκριβα εξαρτήματα, κλεπταποδόχος Έλληνας από το Καζακστάν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος έκλεβαν από τις κεραίες μπαταρίες λιθίου και άλλα εξαρτήματα, τα οποία ήταν πανάκριβα.

Και οι 4 συλληφθέντες είναι Έλληνες, ενώ φέρονται να διέπρατταν τις κλοπές τους από κεντρικούς υποσταθμούς.

Έλληνας φέρεται να ήταν και ο κλεπταποδόχος, με καταγωγή από το Καζακστάν.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ κεραία κινητή τηλεφωνία εγκληματική οργάνωση

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ