Σε εξέλιξη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας σε 5 νομούς - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) σε περιοχές της Αττικής, της Εύβοιας και της Θήβας για εγκληματική οργάνωση που έκλεβε εξαρτήματα από κεραίες κινητής τηλεφωνίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να έκλεβαν εξαρτήματα από υποσταθμούς κεραιών κινητής τηλεφωνίας.

Μέχρι στιγμής, κατά τις ίδιες πληροφορίες, έχουν εξιχνιασθεί υποθέσεις σε Κορινθία, Εύβοια, Αττική, Φθιώτιδα και Θεσσαλία, ενώ έχουν συλληφθεί 4 άτομα.

Έκλεβαν μπαταρίες λιθίου -Πανάκριβα εξαρτήματα, κλεπταποδόχος Έλληνας από το Καζακστάν

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα μέλη του κυκλώματος έκλεβαν από τις κεραίες μπαταρίες λιθίου και άλλα εξαρτήματα, τα οποία ήταν πανάκριβα.

Και οι 4 συλληφθέντες είναι Έλληνες, ενώ φέρονται να διέπρατταν τις κλοπές τους από κεντρικούς υποσταθμούς.

Έλληνας φέρεται να ήταν και ο κλεπταποδόχος, με καταγωγή από το Καζακστάν.