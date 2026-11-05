Σε εξέλιξη το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας, με φοιτητές, μαθητές και εκπαιδευτικούς να συγκεντρώνονται στα Προπύλαια και να διεκδικούν ουσιαστική ενίσχυση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας. Οι διαδηλωτές αναμένεται να πραγματοποιήσουν πορεία προς τη Βουλή.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, η βελτίωση των σχολικών υποδομών, η κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό, αλλά και η αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος και στην καθιέρωση εξετάσεων πανελλαδικού τύπου στο Λύκειο.

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Στη σημερινή κινητοποίηση συμμετέχουν φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητές και εκπαιδευτικοί, ενώ έχει προκηρυχθεί και στάση εργασίας από την ΟΛΜΕ, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.

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Έξω από το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών οι φοιτητές άνοιξαν πανό στο οποίο καταγράφουν τα μηνιαία έξοδά τους.

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Η σημερινή διαδήλωση πραγματοποιείται, μάλιστα, στον απόηχο της χθεσινής επίθεσης στο Τμήμα Μαθηματικών του ΕΚΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη, όπου τραυματίστηκαν τρεις φοιτητές, κατά τη διάρκεια φοιτητικής συνέλευσης.