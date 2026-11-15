Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ., 20-30 άτομα παραμένουν μέσα στο Πολυτεχνείο

Σε ετοιμότητα και εγρήγορση είναι η Ελληνική Αστυνομία αυτή την ώρα, καθώς στον χώρο του Πολυτεχνείου παραμένουν 20-30 άτομα, αν και είχε αποφασιστεί να κλείσουν οι πύλες στις 18:00 της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί κρατούν στάση αναμονής σε περίπτωση που έρθει μαζί τους σε επικοινωνία ο πρύτανης, για να δουν αν θα κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση.

Για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια οι αστυνομικοί θα πρέπει να υποβληθεί μήνυση από τον πρύτανη, εκτός και αν τελούνται κακουργήματα -κάτι που δεν γίνεται τουλάχιστον αυτή την ώρα.



Νωρίτερα μέσα στο Πολυτεχνείο είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 3.000 άτομα.