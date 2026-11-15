 Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ., 20-30 άτομα παραμένουν μέσα στο Πολυτεχνείο
ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ., 20-30 άτομα παραμένουν μέσα στο Πολυτεχνείο

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR
Πολυτεχνείο, 15-11-2026
Πολυτεχνείο, 15-11-2026 / Φωτογραφία: Eurokinissi

Σε ετοιμότητα και εγρήγορση είναι η Ελληνική Αστυνομία αυτή την ώρα, καθώς στον χώρο του Πολυτεχνείου παραμένουν 20-30 άτομα, αν και είχε αποφασιστεί να κλείσουν οι πύλες στις 18:00 της Κυριακής.

Οι αστυνομικοί κρατούν στάση αναμονής σε περίπτωση που έρθει μαζί τους σε επικοινωνία ο πρύτανης, για να δουν αν θα κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση.

Για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια οι αστυνομικοί θα πρέπει να υποβληθεί μήνυση από τον πρύτανη, εκτός και αν τελούνται κακουργήματα -κάτι που δεν γίνεται τουλάχιστον αυτή την ώρα.

Νωρίτερα μέσα στο Πολυτεχνείο είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 3.000 άτομα.

Ακολουθήστε το iefimerida στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο iefimerida
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Πολυτεχνείο αστυνομία

Ροή ειδήσεων

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

Δείτε επίσης

Περισσότερα