Σε επιφυλακή η ΕΛ.ΑΣ., 20-30 άτομα παραμένουν μέσα στο Πολυτεχνείο

Σε ετοιμότητα και εγρήγορση είναι η Ελληνική Αστυνομία αυτή την ώρα, καθώς στον χώρο του Πολυτεχνείου παραμένουν 20-30 άτομα, αν και είχε αποφασιστεί να κλείσουν οι πύλες στις 18:00 της Κυριακής.
Οι αστυνομικοί κρατούν στάση αναμονής σε περίπτωση που έρθει μαζί τους σε επικοινωνία ο πρύτανης, για να δουν αν θα κάνουν οποιαδήποτε επέμβαση.
Για να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια οι αστυνομικοί θα πρέπει να υποβληθεί μήνυση από τον πρύτανη, εκτός και αν τελούνται κακουργήματα -κάτι που δεν γίνεται τουλάχιστον αυτή την ώρα.
Νωρίτερα μέσα στο Πολυτεχνείο είχαν συγκεντρωθεί πάνω από 3.000 άτομα.
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