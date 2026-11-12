 Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα από τον ασύρματο χωρίς αναφορά σε αδειοδότηση -Άμεση απάντηση της Ελλάδας
ΕΛΛΑΔΑ

Σε διεθνή ύδατα το Abeille Marengo: Τουρκική φρεγάτα έστειλε μήνυμα από τον ασύρματο χωρίς αναφορά σε αδειοδότηση -Άμεση απάντηση της Ελλάδας

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Το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo»
Το γαλλικό πλοίο «Abeille Marengo»

Σε ήπιους τόνους ήταν η πρώτη αντίδραση της Τουρκίας όταν το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo, που κάνει έρευνες για το καλώδιο Ελλάδας-Κύπρου, εισήλθε σε διεθνή χωρικά ύδατα, νότια της Καρπάθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική φρεγάτα TCG Gokova, που πλέει αρκετά μακριά από το γαλλικό πλοίο, έκανε απλή αναφορά μέσω ασυρμάτου ότι το Abeille Marengo «πλέει σε περιοχή της τουρκικής υφαλοκρηπίδας και έχει τη συγκατάθεση να συνεχίσει τον πλου του».

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Το γαλλικό πλοίο, ενώ βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, δέχθηκε μήνυμα από την τουρκική φρεγάτα, σύμφωνα με το οποίο μπορούσε να συνεχίσει κανονικά την πορεία και τις εργασίες του, καθώς η Τουρκία είχε δώσει τη συγκατάθεσή της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Τούρκοι δεν έκαναν λόγο για αδειοδότηση, αλλά χρησιμοποίησαν συγκεκριμένα τον όρο «συγκατάθεση».

Στο μήνυμα απάντησε και η ελληνική φρεγάτα «Λήμνος», διευκρινίζοντας ότι το γαλλικό πλοίο πλέει στην ελληνική υφαλοκρηπίδα και μπορούσε να συνεχίσει κανονικά τις εργασίες του, σύμφωνα με τη NAVTEX που είχε εκδώσει η Αθήνα.

Αυτή η αναφορά από την πλευρά της Τουρκίας θεωρείται ήπια αντίδραση, καθώς σε άλλες περιπτώσεις έχει ζητηθεί αναγνώριση του πλοίου μέσω ασυρμάτου, με την αναζήτηση των στοιχείων του και όλων των πληροφοριών για τις έρευνες που πραγματοποιεί.

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