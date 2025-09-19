Σε διαθεσιμότητα στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα -Τον κατήγγειλαν πρώην σύντροφοί του για ενδοοικογενειακή βία - iefimerida.gr

Σε διαθεσιμότητα τέθηκε από το υπ. Εθνικής Άμυνας, ο στρατιωτικός γιατρός από τη Λάρισα, που καταγγέλθηκε από πρώην συντρόφους του για ενδοοικογενειακή βία.

«Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο εμπλεκόμενος στρατιωτικός γιατρός», αναφέρει η απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας που μετέδωσε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1.

«Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα την κόλαση που πέρασα»

«Νιώθω ανακούφιση. Δεν θέλω να ζήσει άλλη γυναίκα αυτή την κόλαση που έχω περάσει εγώ. Έχω ζητήσει τη βοήθεια ειδικών για να ξεπεράσω όσα έζησα. Πιθανόν να υπάρχουν και άλλα θύματα» δήλωσε μία από τις καταγγέλλουσες στον ΑΝΤ1.

Την ίδια ώρα ο δικηγόρος του θύματος υπογράμμισε ότι έχει ασκηθεί επιπλέον «αγωγή για δήθεν χρηματικά ποσά που της είχαν χορηγηθεί κάποιο διάστημα της σχέσης. Σε όλο αυτό το πλαίσιο, η εξοχική κατοικία της εντολέως μου βρέθηκε ολοσχερώς καμένη από χέρι».

Το παρελθόν του στρατιωτικού γιατρού

Ο στρατιωτικός γιατρός, που υπηρετεί στην Πολεμική Αεροπορία, είναι υπόδικος σε αεροδικεία που εκκρεμούν εδώ και δύο χρόνια, καθώς φέρεται να τοποθέτησε συσκευή GPS στο αυτοκίνητο πρώην συντρόφου του και να προκάλεσε φθορές σε αυτό. Επίσης, το 2024, η εν διαστάσει σύζυγός του υπέβαλε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία. Η υπόθεση μπήκε στο αρχείο, καθώς ο στρατιωτικός γιατρός απάντησε επίσης με μήνυση για το ίδιο αδίκημα. Τον Μάιο του 2025, τρίτη γυναίκα υπέβαλε καταγγελία για ενδοοικογενειακή απειλή, η οποία βρίσκεται σε στάδιο προανάκρισης.

Τι απαντά η πλευρά του γιατρού

Από την πλευρά του, ο στρατιωτικός γιατρός αρνείται τις καταγγελίες, όμως υποστηρίζει ότι είναι μεθοδευμένες ενέργειες, με στόχο να του κάνουν κακό.

«Όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία με την εν διαστάσει σύζυγό του είναι αρχειοθετημένη και δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα. Και όσον αφορά την 3η καταγγελία, προφανώς και έχει γίνει απόλυτα μεθοδευμένα με μοναδικό σκοπό να αποφύγει την πληρωμή των χρημάτων, τα οποία αποδεδειγμένα της είχε δανείσει για προσωπικές της ανάγκες», δήλωσε ο δικηγόρος του Αχιλλέας Ζαβάκος.