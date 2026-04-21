Κρήτη: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της εξαφανισμένης Ελευθερίας Γιακουμάκη [εικόνες] - iefimerida.gr

Κοντά σε ξωκλήσι λίγο πριν από τον Προφήτη Ηλία βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη που εξακολουθεί να αγνοείται στην Κρήτη.

Ο 38χρονος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο κεφάλι, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Το ξωκλήσι όπου βρέθηκε νεκρός ο 38χρονος:

Είχε δώσει κατάθεση ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες, την ίδια περίοδο όπου κατέληξε και ο πατέρας της, εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Ο άνδρας υποστήριξε πως δεν είχαν προβλήματα στις επαφές τους, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 43χρονης που υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην σύντροφός της ήταν πιεστικός και είχαν συχνά καβγάδες, μέχρι που χώρισαν οριστικά.

Η πρώτη εικόνα των αστυνομικών οδηγεί στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για οποιοδήποτε εκτίμηση, αναφέρουν ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση, η οποία πλέον λαμβάνει εξαιρετικά περίεργη τροπή.