 Κρήτη: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της εξαφανισμένης Ελευθερίας Γιακουμάκη [εικόνες] - iefimerida.gr
Κρήτη: Σε αυτό το σημείο βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της εξαφανισμένης Ελευθερίας Γιακουμάκη [εικόνες]

Η εκκλησία κοντά στον Προφήτη Ηλία όπου βρέθηκε νεκρός ο 39χρονος
Η εκκλησία κοντά στον Προφήτη Ηλία όπου βρέθηκε νεκρός ο 39χρονος
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Κοντά σε ξωκλήσι λίγο πριν από τον Προφήτη Ηλία βρέθηκε νεκρός ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας Γιακουμάκη που εξακολουθεί να αγνοείται στην Κρήτη.

Ο 38χρονος φέρεται να αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα στο κεφάλι, χάνοντας ακαριαία τη ζωή του.

Το ξωκλήσι όπου βρέθηκε νεκρός ο 38χρονος:

Είχε δώσει κατάθεση ο πρώην σύντροφος της Ελευθερίας

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο άνδρας είχε δώσει κατάθεση στους αστυνομικούς για την εξαφάνιση της πρώην συντρόφου του, με τον ίδιο να υποστηρίζει πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την υπόθεση. Ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε πως είχαν χωρίσει πριν από δύο μήνες, την ίδια περίοδο όπου κατέληξε και ο πατέρας της, εξαιτίας χρόνιων προβλημάτων υγείας.

Ο άνδρας υποστήριξε πως δεν είχαν προβλήματα στις επαφές τους, σε αντίθεση με τις μαρτυρίες συγγενικών προσώπων της 43χρονης που υποστήριξαν στους αστυνομικούς πως ο πρώην σύντροφός της ήταν πιεστικός και είχαν συχνά καβγάδες, μέχρι που χώρισαν οριστικά.

Η πρώτη εικόνα των αστυνομικών οδηγεί στο συμπέρασμα της αυτοχειρίας, ωστόσο είναι πολύ νωρίς για οποιοδήποτε εκτίμηση, αναφέρουν ανώτατα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. που ερευνούν την υπόθεση, η οποία πλέον λαμβάνει εξαιρετικά περίεργη τροπή.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

