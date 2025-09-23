Βοιωτία: Σε αργία από τη θέση διευθύντριας στο ΚΕΠ η 62χρονη που κράτησε κρυφό το θάνατο της μητέρας της για να παίρνει τη σύνταξή της - iefimerida.gr

Σε αργία από τη θέση της διευθύντριας στο ΚΕΠ τίθεται η 62χρονη από τη Βοιωτία που κράτησε κρυφό το θάνατο της μητέρας της για να λαμβάνει τη σύνταξή της.



Η 62χρονη, που φέρεται να προκαλούσε πολλά προβλήματα και στην εργασία της, από την οποία φέρεται να απουσίαζε συχνά, τίθεται σε αργία από τα καθήκοντα της προϊσταμένης στο ΚΕΠ με απόφαση του δημάρχου Τανάγρας.

Συνάδελφοί της την κατηγορούν για εριστική συμπεριφορά και μιλούν για άνθρωπο που δημιουργούσε εντάσεις.

Ενδεικτικό είναι επεισόδιο μεταξύ της 62χρονης και δημοσιογράφου του Star το πρωί. Μόλις την εντόπισε, την πλησίασε με το μικρόφωνο και της ζήτησε να κάνει δηλώσεις για την υπόθεση.

Τότε η κατηγορούμενη έπιασε το χέρι της δημοσιογράφου, το γύρισε, και στη συνέχεια πέταξε κάτω το μικρόφωνο.

Φορώντας μάσκα και κουκούλα, είπε στη συνέχεια «Στο στόμα μου αυτό δεν θα το ξαναβάλεις, άκουσες; Ρώτησέ με ό,τι θες από απόσταση. Με εμποδίζετε να βγω από το αυτοκίνητο».



Νωρίτερα, στο σημείο όπου η 62χρονη από το Κλειδί Βοιωτίας είχε θάψει τη μητέρα της βρέθηκε εισαγγελέας, προκειμένου να γίνει αυτοψία.

Υπενθυμίζεται ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βοιωτίας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα σε βάθος πενταετίας, προκειμένου να ξεκαθαριστεί αν ο θάνατος της ηλικιωμένης ήταν απόρροια ανθρωποκτονίας με δόλο και αν υπήρξε θανατηφόρος έκθεση.

Μάλιστα, ζητείται από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών η επίσπευση των ενεργειών και η σύνταξη του πορίσματος για να προσδιοριστεί ο χρόνος θανάτου και εάν στον σκελετό παρατηρούνται κακώσεις.