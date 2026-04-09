Αρχή Ελέγχου της Αγοράς: Σε αντίστοιχα επίπεδα με πέρυσι οι τιμές για αρνί και κατσίκι - iefimerida.gr

Σαρωτικούς ελέγχους για τις τιμές πραγματοποιεί στην πασχαλινή αγορά η Αρχή Ελέγχου και Εποπτείας της Αγοράς.

Μέχρι σήμερα έχουν ήδη πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 300 έλεγχοι σε όλη τη χώρα, ενώ η παρουσία της Αρχής ενισχύεται περαιτέρω το αμέσως επόμενο διήμερο, με αυξημένη επιχειρησιακή κινητοποίηση σε κρίσιμα σημεία της αγοράς.



Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Αρχής, σήμερα Μεγάλη Πέμπτη, οι τιμές στο αρνί διαμορφώνονται σε αντίστοιχα επίπεδα με την περυσινή χρονιά:

-Super Markets: από 11,49 – 11,90 €/κλ (σε πάνω από το 98% της αγοράς SM’s σταθμισμένα)

-Μεγάλες αγορές (πχ. Βαρβάκειος): από 8,99 €/κλ

Επισημαίνεται ότι η στάθμιση για την τιμή στα σούπερ μάρκετ αφορά τους: Σκλαβενίτη, Μασούτη, Lidl, AB, MyMarket, Γαλαξία.

Από την Αρχή επισημαίνεται ότι η πληρέστερη και αντικειμενικότερη εικόνα για την εξέλιξη των τιμών θα διαμορφωθεί κατά την κορύφωση της εμπορικής κίνησης το επόμενο διήμερο, όταν και θα αποτυπωθούν οι τελικές προσφορές της αγοράς. Συμπληρωματικά, και με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα και δημόσιες τοποθετήσεις που δημιούργησαν εσφαλμένες εντυπώσεις σχετικά με τη λειτουργία των ελέγχων, η Αρχή υπενθυμίζει ότι οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με πλήρως στοχευμένη μεθοδολογία και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων.

Μέσω της καθημερινής ανάλυσης δεδομένων από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων και άλλα συστήματα παρακολούθησης, εντοπίζονται άμεσα αποκλίσεις και ενεργοποιούνται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εκεί όπου πραγματικά απαιτείται παρέμβαση. Η αποτελεσματικότητα των ελέγχων δεν αποτυπώνεται στον αριθμό των ελεγκτών, αλλά στη σωστή στόχευση, την τεχνολογική υποστήριξη και την ταχύτητα αντίδρασης -όπως αποδεικνύεται από τα πρόσφατα ευρήματα και τις παρεμβάσεις της Αρχής σε Αττική, Ρόδο και Κρήτη.