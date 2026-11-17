Αστατος θα είναι σήμερα ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα βόρεια. Άνεμοι έως 5 μποφόρ στα πελάγη.

Πιο αναλυτικά, σήμερα Τρίτη 17, αναμένονται τοπικές και πρόσκαιρες βροχές στα δυτικά και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίο. Τις πρώτες πρωινές ώρες τοπικές βροχές αναμένονται σε τμήματα της Θράκης. Τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

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Σε άνοδο η θερμοκρασία σήμερα

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 4 έως 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 4 έως 22, στην Ήπειρο από 6 έως 19 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 6 έως 21 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 7 έως 22, στην Κρήτη από 6 έως 22, στα Επτάνησα από 11 έως 22, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 11 έως 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο και στο Ιόνιο θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ και τοπικά στο Νότιο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου (στα δυτικά και βόρεια του νομού οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι έως 3-4 βαθμούς χαμηλότερες).

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικές νεφώσεις. Τις πρώτες πρωινές ώρες η ορατότητα είναι πιθανό να είναι περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από διάφορες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.