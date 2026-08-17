Σδούκου: Η Τουρκία δεν μπορεί με μονομερείς ενέργειες να αποκτήσει δικαιώματα που δεν της αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο - iefimerida.gr

Για τη θέση της Ελλάδας απέναντι στις νέες τουρκικές κίνηση, την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης και των διεθνών συμμαχιών της χώρας, τη διαχείριση των πυρκαγιών μίλησε μεταξύ άλλων η Αλεξάνδρα Σδούκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ τόνισε στο Ertnews ότι «η ανακήρυξη τουρκικών "εθνικών θαλάσσιων πάρκων" σε περιοχές πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων δεν παράγει κανένα έννομο αποτέλεσμα και δεν μπορεί να δημιουργήσει τετελεσμένα. Η Τουρκία ανακοίνωσε δύο «εθνικά θαλάσσια πάρκα», τα οποία εκτείνονται πέρα από τα χωρικά της ύδατα. Στον βαθμό που καλύπτουν διεθνή ύδατα και περιοχές της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, η ενέργεια αυτή είναι παράνομη και δεν παράγει κανένα απολύτως έννομο αποτέλεσμα. Με απλά λόγια, η Τουρκία δεν μπορεί με μια δική της απόφαση και έναν δικό της χάρτη να αποκτήσει δικαιώματα που δεν της αναγνωρίζει το Διεθνές Δίκαιο. Εμείς προκηρύξαμε τα δικά μας θαλάσσια οικόπεδα, αλλά το κάναμε με βάση το διεθνές δίκαιο και με τη νόμιμη διαδικασία».

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Υπογράμμισε ότι «εμείς έχουμε αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια μέσα από την άσκηση της δικής μας εξωτερικής πολιτικής ότι δεν κάνουμε καθόλου πίσω από τις δικές μας εθνικές γραμμές, ότι υπερασπιζόμαστε πλήρως τα εθνικά μας συμφέροντα, το ξέρουν και το θυμούνται ότι το κάναμε πράξη στο πεδίο. Σε αυτά τα χρόνια έχουμε προχωρήσει σε μια σειρά από πάρα πολλές πρωτοβουλίες που ενδεχομένως να έχουν ενοχλήσει την τουρκική πλευρά, όπως ο καθορισμός των θαλάσσιων πάρκων και με τη βούλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι ενεργειακές συμφωνίες, το θαλάσσιο χωροταξικό και οι συμφωνίες για τον καθορισμό ΑΟΖ».

Σημείωσε δε ότι ταυτόχρονα «έχουμε κάνει τους αναγκαίους και χρήσιμους για τη χώρα μας εξοπλισμούς, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις δυνατότητές μας και επίσης χτίσαμε πολύ ισχυρές συμμαχίες με πάρα πολλούς εταίρους, με την Αίγυπτο, με το Ισραήλ, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τη Σαουδική Αραβία και φυσικά τη Γαλλία. Η χώρα μας έχει πλέον ισχυρό διεθνές αποτύπωμα και κύρος και είναι προφανές ότι αυτή η δράση της χώρας προκαλεί την αντίδραση της γειτονικής Τουρκίας. Η χώρα μας όμως, όπως ξέρετε, δεν ετεροπροσδιορίζεται».

Σδούκου για πυρκαγιές: Η συζήτηση πρέπει να γίνεται με τη μέγιστη σοβαρότητα

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ υπογράμμισε ότι «προφανώς κάθε πυρκαγιά και κάθε ανθρώπινη ζωή που χάνεται είναι μία τραγωδία».

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Εν συνεχεία, τόνισε ότι «η συζήτηση για τις πυρκαγιές απαιτεί τη μέγιστη σοβαρότητα, χωρίς εύκολους αφορισμούς αλλά και χωρίς ωραιοποίηση της πραγματικότητας. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να σας πει η κυβέρνηση ότι φέτος στην Ελλάδα έχουν καεί λιγότερες εκτάσεις σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, κάτι που είναι αλήθεια, καθώς η χώρα μας βρίσκεται στην έκτη θέση, πίσω από την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιταλία, την Πορτογαλία και την Τουρκία. Θα ήταν λάθος να μείνουμε εκεί και να ανακηρύξουμε τους εαυτούς μας επιτυχημένους, η ουσιαστική συζήτηση είναι άλλη, είναι τι αλλάζει στα ακραία φαινόμενα, τι έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και κυρίως τι ακόμη πρέπει να κάνουμε για να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Μέσα σε λίγες ημέρες είδαμε πυρκαγιές στη Χαλκιδική, στη Σαλαμίνα και στη Σκύρο. Σας αναφέρω ειδικά το παράδειγμα της Χαλκιδικής, μία πολύ δύσκολη πυρκαγιά μέσα σε δασική έκταση, με οικισμούς, με πάρα πολλούς παραθεριστές, στην οποία η πυρκαγιά προκάλεσε τη μικρότερη δυνατή ζημιά. Στη δε Σαλαμίνα, είδατε λοιπόν όλα τα εναέρια μέσα, είδατε τα πλωτά μέσα, τις πυροσβεστικές δυνάμεις, σε μία δύσκολη πυρκαγιά με πολλά μποφόρ, να καταφέρουν να την κατασβέσουν μέσα σε λίγες ώρες και ο κόσμος να μπορεί να απομακρυνθεί από τους οικισμούς. Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, δηλαδή, που εξαπλώθηκε μέσα σε πολύ λίγα λεπτά. Ενώ στις 14:43 είχαμε την αναγγελία της πυρκαγιάς, στις 14:50, μέσα σε 7 λεπτά, άλλαξαν οι συνθήκες, είχαμε μια ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς και παρ’ όλα αυτά όλες οι δυνάμεις ήταν εκεί για να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες».

Η κ. Σδούκου τόνισε ότι «σε αυτή τη νέα πραγματικότητα πρέπει να προσαρμόσουμε ακόμη περισσότερο την πρόληψη, την προετοιμασία και την ταχύτητα της επέμβασής μας. Έχει γίνει σημαντική δουλειά. Το πρόγραμμα Antinero έχει βοηθήσει ουσιαστικά στον καθαρισμό και στην οργάνωση των δασών, όσο κι αν κάποιοι το μηδενίζουν για μικροκομματικούς λόγους. Δημιουργούνται και συντηρούνται αντιπυρικές ζώνες, απομακρύνεται καύσιμη ύλη και ξεκαθαρίζεται ποιος φορέας είναι αρμόδιος για κάθε παρέμβαση, υπάρχει το 112 που σώζει ζωές, ενώ φέτος είχαμε αριθμό-ρεκόρ στους καθαρισμούς οικοπέδων. Παράλληλα, διαθέτουμε περισσότερα εναέρια μέσα, drones για τον έγκαιρο εντοπισμό, περισσότερους ανθρώπους στο πεδίο. Από περίπου 13.000 ξεπεράσαμε τους 18.000 στην Πυροσβεστική. Επομένως, ούτε θα πούμε ότι όλα έγιναν τέλεια, ούτε θα δεχτούμε ότι δεν έχει γίνει τίποτα. Γιατί στην Πολιτική Προστασία δεν υπάρχει χώρος ούτε για αυτάρεσκους πανηγυρισμούς, ούτε για αντιπολίτευση πάνω στις στάχτες. Υπάρχει μόνο η υποχρέωση να βελτιωνόμαστε διαρκώς, να προστατεύουμε ανθρώπινες ζωές και περιουσίες και να προετοιμάζουμε τη χώρα για φαινόμενα που γίνονται ολοένα πιο ακραία».

Μόνιμα μέτρα στη ΔΕΘ και σχέδιο για την Ελλάδα του 2030

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ έδωσε έμφαση ότι «στη ΔΕΘ δύο πράγματα θα ακούσετε. Μόνιμα μέτρα τα οποία θα έχουνε άμεση ισχύ μέσα στο 2027. Και θα ακούσετε επίσης και ένα σχέδιο για την επόμενη τετραετία και για το πώς θέλουμε να φτάσουμε στην Ελλάδα του 2030.

Επικεντρώθηκε στον αναπτυξιακό χαρακτήρα των εξαγγελιών για τα επόμενα χρόνια, καθώς «ο στόχος είναι μία Ελλάδα με περισσότερες επενδύσεις, να μεγαλώσει δηλαδή η πίτα της οικονομίας και ο πλούτος και αυτό να φαίνεται περισσότερο στην τσέπη των πολιτών, δηλαδή να μειωθούν ακόμη περισσότερο τα φορολογικά βάρη για να μείνουνε περισσότερα χρήματα στις τσέπες των συμπολιτών μας και να δημιουργηθούν περισσότερες δουλειές. Ταυτόχρονα θέλουμε και ένα καλύτερο κράτος το οποίο θα είναι πιο διάφανο και εύκολο στις συναλλαγές με τους πολίτες».