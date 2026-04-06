Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδας: «Θετικά τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, αλλά δεν αρκούν» - iefimerida.gr

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) χαιρετίζει τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος, τα χαρακτηρίζει όμως προσωρινά και ζητά μόνιμες διαρθρωτικές παρεμβάσεις για τη βιομηχανία.

Τα μέτρα για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, παρά τη θετική τους κατεύθυνση, κρίνονται ανεπαρκή από τον ΣΒΕ, που υπογραμμίζει ότι η Ελλάδα παραμένει με υψηλότατο κόστος ενέργειας σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και η βραχυπρόθεσμη ανακούφιση δεν αντιμετωπίζει το διαρθρωτικό πρόβλημα.

«Δεν επαρκούν τα μέτρα»

﻿Στην ανακοίνωσή του, ο ΣΒΕ αναφέρει ότι η ενίσχυση της αντιστάθμισης εκπομπών CO₂, η μείωση των χρεώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και η ενεργοποίηση πόρων μέσω του Ταμείου Εκσυγχρονισμού κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, επισημαίνει ότι αυτά τα μέτρα δεν επαρκούν για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Ανάγκη για διαρθρωτικές παρεμβάσεις

﻿Η τρέχουσα ενεργειακή και γεωπολιτική συγκυρία καθιστά επιτακτική την ανάγκη για μόνιμη μείωση του ενεργειακού κόστους και αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής παραγωγής. Ο ΣΒΕ ζητά στρατηγική που θα προσφέρει διαρθρωτικές λύσεις και όχι μόνο προσωρινή αντιστάθμιση.

﻿Στάση κυβέρνησης και βιομηχανίας

﻿Η πρόεδρος του ΣΒΕ, Λουκία Σαράντη, τονίζει ότι «η λύση του προβλήματος δεν είναι η προσωρινή μερική αντιστάθμιση της αύξησης του ενεργειακού κόστους, αλλά η πραγματική και μόνιμη μείωσή του».

Ο ΣΒΕ δηλώνει έτοιμος να συμβάλει ενεργά σε κάθε προσπάθεια που θα προωθεί βιώσιμες αλλαγές για τον τομέα.