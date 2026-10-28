Σαρώνουν τα μπλόκα της Τροχαίας στην Αθήνα -Έκοψαν 6.000 κλήσεις και πήραν 1.000 διπλώματα - iefimerida.gr

Οι έλεγχοι της Τροχαίας συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό στην Αττική με σκοπό να περιοριστεί ο αριθμός εκείνων των παραβάσεων που ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α., πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 19ης Οκτωβρίου έως και τις πρώτες πρωινές ώρες τις 26ης Οκτωβρίου, ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και των Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής/Γ.Α.Δ.Α.

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