Σαρωνικός: Λέμβος με Ρουμάνους τουρίστες παρασύρθηκε από τα κύματα -Δείτε βίντεο από την στιγμή της διασωσής τους - iefimerida.gr

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή της νησίδας Φλέβες στον Σαρωνικό, όταν τέσσερις υπήκοοι Ρουμανίας βρέθηκαν σε κίνδυνο με φουσκωτή λέμβο που είχε παρασυρθεί από τα ρεύματα.

Οι τρεις άνδρες και η μία γυναίκα είχαν βγει στη θάλασσα το Σάββατο 15 Αυγούστου με ένα μικρό φουσκωτό χωρίς μηχανή, το οποίο κινούνταν αποκλειστικά με κουπιά. Στην περιοχή, ωστόσο, επικρατούσαν ισχυρά ρεύματα, με αποτέλεσμα η λέμβος να αρχίσει να παρασύρεται και οι τέσσερις επιβαίνοντες να μην μπορούν να ελέγξουν την πορεία της.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τέσσερις Ρουμάνοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Όσο το φουσκωτό απομακρυνόταν, η κατάσταση γινόταν περισσότερο επικίνδυνη, καθώς χωρίς μηχανή ήταν πρακτικά αδύνατο να αντιμετωπίσουν μόνο με τα κουπιά τη δύναμη των ρευμάτων.

Η κινητοποίηση του Λιμενικού ήταν άμεση. Τα στελέχη που συμμετείχαν στην επιχείρηση εντόπισαν τη λέμβο και περισυνέλεξαν τους τέσσερις επιβαίνοντες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Από τον έλεγχο που ακολούθησε διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους.

Βάλλης: Η έγκαιρη κινητοποίση του Λιμενικού απέτρεψε τα χειρότερα

Για την επιχείρηση μίλησε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμηγών, Γιώργος Βάλλης, δίνοντας συγχαρητήρια στα στελέχη των Λιμενικών Αρχών Σαρωνικού, Γλυφάδας και Βουλιαγμένης.

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«Η έγκαιρη κινητοποίηση του Λιμενικού ήταν αυτή που απέτρεψε μια πολύ πιο σοβαρή εξέλιξη. Τα στελέχη των Λιμενικών Αρχών Σαρωνικού, Γλυφάδας και Βουλιαγμένης εντόπισαν γρήγορα τους τέσσερις ανθρώπους και τους έβγαλαν με ασφάλεια από μια κατάσταση που γινόταν όλο και πιο επικίνδυνη. Τους αξίζουν συγχαρητήρια για την ετοιμότητα και τον επαγγελματισμό τους», δήλωσε ο κ. Βάλλης.

Ο πρόεδρος της ΠΕΠΙΕΘ στάθηκε ιδιαίτερα στον κίνδυνο που δημιουργείται όταν μικρά πλωτά μέσα χωρίς μηχανή βρίσκονται αντιμέτωπα με ισχυρά θαλάσσια ρεύματα.

«Ένα μικρό φουσκωτό που διαθέτει μόνο κουπιά μπορεί να παρασυρθεί μέσα σε πολύ σύντομο χρόνο και τότε οι δυνατότητες αντίδρασης είναι ελάχιστες. Πριν από οποιαδήποτε έξοδο στη θάλασσα πρέπει να γνωρίζουμε τις συνθήκες, να έχουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό και να αποφεύγουμε οτιδήποτε επηρεάζει την κρίση και τα αντανακλαστικά μας. Η απόσταση από την ακτή δεν πρέπει να δημιουργεί ψευδή αίσθηση ασφάλειας. Στη θάλασσα ένα λάθος μπορεί να αποδειχθεί μοιραίο», τόνισε.