«Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις -Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών», προειδοποιεί ο Σαρηγιάννης, μετά τη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη - iefimerida.gr

«Δημιουργούνται τοξικές ενώσεις -Προσοχή στο πλύσιμο των αυλών», προειδοποιεί ο Σαρηγιάννης, μετά τη φωτιά σε εταιρεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη

Την προσοχή των πολιτών μετά τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο εφιστά ο καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης.

Σύμφωνα με τον καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ και πρόεδρο του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, η καύση ανακυκλωμένων υλικών με πλαστικά και άλλα είδη δημιουργεί τοξικές ενώσεις. Γι' αυτό τον λόγο οι κάτοικοι καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Επειδή θα βρέξει αύριο, το πρόβλημα δε θα είναι στον αέρα, μετά τη βροχή δεν θα υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να δούμε τι έχει καεί και να δούμε εάν τοπικά στην περιοχή υπάρχει επιμόλυνση του εδάφους, καθώς είναι περιοχή που έχει κι άλλες δραστηριότητες. Να υπάρχει μια έξτρα προφύλαξη του κόσμου, όταν θα πλύνουν τις αυλές, για να μην εκτεθούν στα σωματίδια αυτά που επαναιωρούνται λόγω της έκπλυσης. Πρόκειται κυρίως για αιθάλη αλλά και τοξικές ενώσεις, διοξίνες και φουράνια».

Σαρηγιάννης για φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης: «Να κλείσουν τα παράθυρα και τις εισόδους όπου μπαίνει αέρας στο σπίτι, ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση»

Ο κ. Σαρηγιάννης συστήνει ιδιαίτερα στα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να αποφύγουν την εισπνοή του καπνού. «Να κλείσουν τα παράθυρα και τις εισόδους όπου μπαίνει αέρας στο σπίτι, ώστε να μην υπάρχει συγκέντρωση, αλλά κατά τα άλλα, θεωρώ πως είναι ένα πρόβλημα υπό έλεγχο. Σε άλλες περιοχές της Θεσσαλονίκης, όπως το κέντρο, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει σημαντικό πρόβλημα ως προς την τοξικότητα, παρά μόνο θέμα οσμών».

Η φωτιά στο εργοστάσιο έχει τεθεί υπό έλεγχο και στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 15 πυροσβέστες και πέντε οχήματα, ενώ συνδράμουν σκαπτικά μηχανήματα της Περιφέρειας και υδροφόρες.

Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

