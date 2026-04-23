Συνελήφθησαν τρεις «πορτοφολάδες» στη Σαντορίνη -Πώς ξάφριζαν τουρίστες - iefimerida.gr

Στη σύλληψη τριών αλλοδαπών «πορτοφολάδων», οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία ταξίδεψαν από τη Ρουμανία στη Σαντορίνη προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Ξάφριζαν τουρίστες στη Σαντορίνη

Πρόκειται για δύο γυναίκες κι έναν άνδρα ηλικίας 37, 48 και 49 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι εφτασαν στη Σαντορίνη με σκοπό την αρπαγή πορτοφολιών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για διάπραξη διακεκριμένων κλοπών.

Σύλληψη τριών αλλοδαπών «πορτοφολάδων»

Οι δράστες εκμεταλλευόμενοι τον συνωστισμό πολιτών στην περιοχή της Οίας, χωρίς να γίνουν αντιληπτοί αφαίρεσαν δύο πορτοφόλια από δύο πολίτες και προσπάθησαν να πραγματοποιήσουν αγορές με κάρτες τραπέζης, που βρήκαν μέσα σε αυτά. Όπως προέκυψε, από την αποδόμηση της παραβατικής τους συμπεριφοράς, οι κατηγορούμενοι ταξίδεψαν από το εξωτερικό στη Σαντορίνη, έχοντας σκοπό τη διάπραξη κλοπών σε χώρους που συνωστίζονταν τουρίστες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ