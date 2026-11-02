 Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολικό λεωφορείο -Είχε μείνει ακινητοποιημένο λόγω κατολίσθησης - iefimerida.gr
ΕΛΛΑΔΑ

Σάμος: Απεγκλωβίστηκαν μαθητές σε σχολικό λεωφορείο -Είχε μείνει ακινητοποιημένο λόγω κατολίσθησης

Πυροσβεστικό όχημα
Πυροσβεστικό όχημα / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: EUROKINISSI
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Με ασφάλεια μεταφέρθηκαν μακριά από το σχολικό λεωφορείο στο οποίο είχαν εγκλωβιστεί 6 μαθητές του γυμνασίου στη Σάμο.

Το λεωφορείο εγκλωβίστηκε στην περιοχή Μαραθόκαμπος λόγω κατολίσθησης περίπου στις 15:15. Στο σημείο έσπευσαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα και αφού προσέγγισαν το ακινητοποιημένο όχημα, μετέφεραν τους μαθητές αρχικά σε ασφαλές σημείο καλά στην υγεία τους.

Στη συνέχεια με πυροσβεστικά οχήματα τους μετέφεραν στις οικείες τους.

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