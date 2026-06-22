Σαλαμίνα: Υπό έλεγχο η φωτιά σε ρυμουλκό - Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς - iefimerida.gr

Ολοκληρώθηκε η κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε ρυμουλκό πλοίο στη
Σαλαμίνα που βρισκόταν ανελκυσμένο στη στεριά, εντός ιδιωτικού ναυπηγείου.
Στο σημείο επιχείρησε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 25 πυροσβέστες και οκτώ πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να θέσει τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο και να αποτρέψει την επέκτασή της σε γειτονικές εγκαταστάσεις.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχουν καταγραφεί τραυματισμοί από το περιστατικό.
Τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς παραμένουν άγνωστα και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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