Σαλαμίνα: Τι έλεγε η νύφη στα τηλέφωνα μετά τη δολοφονία της πεθεράς -«Κλειδί» η κατάθεση της εγγονής - iefimerida.gr

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για τη δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της, ένα άτομο της οικογένειας που τη φρόντιζε.

Πλήρη διαύγεια είχε, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η 46χρονη καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της, κατά την περιγραφή της για τα όσα διέπραξε, ενώπιον των έμπειρων στελεχών του Ανθρωποκτονιών.

Την είχαν ταυτοποιήσει από την πέμπτη ημέρα

Η ταυτοποίησή της, σύμφωνα με τις πληροφορίες του iefimerida, είχε γίνει από την πέμπτη ημέρα μετά την αποτρόπαια πράξη της, όμως η έρευνα συνεχιζόταν για τη συλλογή και άλλων στοιχείων.

Είναι χαρακτηριστικό πως τα αποτελέσματα για την ταυτοποίηση του αίματος που βρέθηκε στο μαύρο Skoda Fabia, και συγκεκριμένα στο τιμόνι και στον λεβιέ ταχυτήτων, που χρησιμοποίησε η 46χρονη για να πάει αλλά και να φύγει από τη μονοκατοικία, ήρθαν αφότου είχαν προχωρήσει στην προσαγωγή της.

Ομολόγησε αμέσως: «Θόλωσα, δεν ξέρω πόσες φορές τη χτύπησα»

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το απόγευμα της Δευτέρας πήγαν στο σπίτι της στη Σαλαμίνα, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από το σπίτι του θύματος, και της ζήτησαν να τους ακολουθήσει.

Κατά την προσαγωγή της στη ΓΑΔΑ ομολόγησε σχεδόν αμέσως, μόλις οι αστυνομικοί τής είπαν ότι την έχουν σε κάμερες να κινείται με το αυτοκίνητο.

Τότε άρχισε να περιγράφει λεπτομερώς τα πάντα, παραδεχόμενη κάποια στιγμή: «Θόλωσα. Δεν ξέρω πόσες φορές τη χτύπησα, αλλά τη χτύπησα».

Προβάλλει ψυχιατρικό πρόβλημα

Ωστόσο, οι συνήγοροι υπεράσπισής της υποστηρίζουν πως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα σε σχέση με τη διανοητική και ψυχιατρική της κατάσταση και πως περιμένουν τις επόμενες ημέρες έγγραφα από προηγούμενες νοσηλείες της, τα οποία θα προσκομίσουν στις Αρχές, κάτι που φανερώνει και την υπερασπιστική τους γραμμή.

Μάλιστα, ανέφεραν ότι αυτά τα ψυχιατρικά προβλήματα εντοπίστηκαν από την ηλικία των 15 ετών και επιδεινώθηκαν στην ηλικία των 30, ενώ υπάρχει και συνταγογράφηση ψυχιατρικών φαρμάκων.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε πως σε τηλεφωνικές της επικοινωνίες που είχε με άλλα μέλη της οικογένειας έδειχνε ιδιαίτερη ανησυχία, εκφράζοντας φόβους ότι ίσως την μπλέξουν στην υπόθεση οι αστυνομικοί.

Ο ένας υποπτευόταν τον άλλον -Κλειδί η κατάθεση της εγγονής

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν, μέσα από τις καταθέσεις των παιδιών της 75χρονης -πρόκειται για δύο αδέρφια από τον πρώτο γάμο του θύματος και τρία από τον δεύτερο-, ότι επί της ουσίας ο ένας υποπτευόταν τον άλλον.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές, υπήρχαν προβλήματα μεταξύ τους, κληρονομικής φύσεως.

«Κλειδί» στάθηκε η κατάθεση της εγγονής της ηλικιωμένης, που ήταν η μοναδική που μίλησε ανοικτά, λέγοντας πως θεωρεί ότι πίσω από τη δολοφονία της γιαγιάς της κρύβεται η 46χρονη.

Αυτή η σκέψη είχε περάσει ακόμα και από τον γιο της 75χρονης και σύζυγο της 46χρονης, ο οποίος όμως δεν ήθελε να πιστέψει πως η γυναίκα του είχε δολοφονήσει τη μητέρα του.

Τι έλεγε στα τηλέφωνα μετά τη δολοφονία της πεθεράς της

Η ίδια, πάντως, φέρεται να είχε μεθοδεύσει τις κινήσεις της. Στην προσπάθειά της μάλιστα να μην υπάρχει καταγραφή της από κάμερες, είχε κλείσει το ρεύμα στο σπίτι της και στη συνέχεια, μέσω της εφαρμογής που είχε, άλλαξε την κατεύθυνση που «έβλεπαν» οι κάμερες στη μονοκατοικία όπου έμενε η πεθερά της. Οι κάμερες όμως κατέγραψαν ήχο και το συγκλονιστικό ντοκουμέντο, με το θύμα να ακούγεται στις τελευταίες του στιγμές να ψέλνει το «Πάτερ Ημών».