Σαλαμίνα: Θέατρο της νύφης επί 24 ημέρες, με λυγμούς στην κηδεία -Το μαρτυρικό τέλος της πεθεράς, σοκ και αποκαλύψεις - iefimerida.gr

Ενώπιον των δικαστικών αρχών αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα η 46χρονη καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Εις βάρος της οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και για ενδοοικογενειακή βία.

Οι τελευταίες στιγμές της 75χρονης έχουν καταγραφεί καρέ-καρέ στο ηχητικό ντοκουμέντο που έχουν στα χέρια τους οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, από την εξωτερική κάμερα της μονοκατοικίας, μέσα στην οποία μαρτύρησε η ηλικιωμένη.

Η 46χρονη προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές

Κατά τη διαφυγή της, η 46χρονη, μετά τη στυγερή δολοφονία, άφησε την ηλικιωμένη σε μια λίμνη αίματος, δίπλα από το κρεβάτι στο υπνοδωμάτιό της, σε πρηνή θέση, με βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό της κεφαλής της, στον τράχηλο και στον θώρακα, από το μπουκάλι και το μαχαίρι που χρησιμοποίησε.

Από την πρώτη στιγμή προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές, αφού στο δωμάτιο όπου βρέθηκε δολοφονημένη η 75χρονη επικρατούσε εικόνα αναστάτωσης.

Εντύπωση, μάλιστα, είχε προξενήσει το ότι στο εσωτερικό του οικήματος υπήρχε επιλεκτική εικόνα έρευνας και όχι σε όλους τους χώρους.

Το μαύρο Skoda και οι κάμερες αποκάλυψαν τις κρίσιμες κινήσεις της 46χρονης

Τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, που από την αρχή πίστεψαν ότι ο δολοφόνος είναι από το περιβάλλον του θύματος και όχι κάποιος άγνωστος, κατά την ανάλυση του οπτικού υλικού που είχαν συγκεντρώσει από κάμερες ασφαλείας της περιοχής διαπίστωσαν -και λόγω του προχωρημένου της ώρας- πως δεν υπήρχαν πολλά οχήματα που κινούνταν στην περιοχή.

Επικεντρώθηκαν σε ένα μαύρο Skoda Fabia, το οποίο κατά την προανάκριση προέκυψε πως ανήκε στον 70χρονο πατέρα της καθ' ομολογίαν δράστιδος, το οποίο της το είχε παραχωρήσει.

Είναι χαρακτηριστικό πως έχει καταγραφεί από κάμερες στις 2.34 να κινείται στον δρόμο προς το σπίτι της 75χρονης και στις 3.58 το ίδιο όχημα έχει καταγραφεί να φεύγει με κατεύθυνση το σπίτι της 46χρονης, εκεί όπου έμενε με τον γιο του θύματος.

Η κατάθεση της κόρης του θύματος και η ομολογία της 46χρονης

Και η κόρη του θύματος, σύμφωνα με όσα υποστήριξε, μόλις τρεις ημέρες μετά τη δολοφονία, όταν πέρασε το κατώφλι της ΓΑΔΑ, ανέφερε στους αστυνομικούς τις υποψίες της για τον άνθρωπο που αφαίρεσε τη ζωή της μητέρας της.

Οι ενδείξεις έγιναν αποδείξεις όταν στο τιμόνι του οχήματος όσο και στον λεβιέ ταχυτήτων βρέθηκε αίμα το οποίο ταυτοποιήθηκε ως αίμα του θύματος, το οποίο είχε μείνει πάνω στη 46χρονη από το μένος που είχε κατά τη δολοφονία.

Παρά το θέατρο που έπαιζε επί 24 ημέρες, δίνοντας παράσταση ακόμα και στην κηδεία με κλάματα και λυγμούς, ενώ ήταν και το πρώτο πρόσωπο που μαζί με την κόρη του θύματος είχαν μπει στο σπίτι και την είχαν βρει νεκρή, το απόγευμα της Δευτέρας 24/11 αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών, που την είχαν ταυτοποιήσει, πήγαν στο σπίτι της και την προσήγαγαν.

Η ίδια, μπροστά στα αδιάσειστα στοιχεία, ομολόγησε την πράξη της, υποστηρίζοντας πως σκότωσε την πεθερά της καθώς νόμιζε ότι την αντιλήφθηκε, αλλά και πως είχε βρεθεί σε οικονομικό αδιέξοδο λόγω του εθισμού της στον τζόγο.

Η 75χρονη έψελνε το «Πάτερ Ημών»

Ο ισχυρισμός της αναγνώρισης, ωστόσο, καταρρίπτεται από το ηχητικό ντοκουμέντο της εξωτερικής κάμερας της μονοκατοικίας. Κι αυτό γιατί, παρότι η 46χρονη είχε γυρίσει την κάμερα ασφαλείας για να μην καταγράψει την εικόνα της, εκείνη συνέχιζε να γράφει κανονικά ήχο.

Πρόκειται για ένα υλικό περίπου 40 λεπτών στο οποίο η 75χρονη ακούγεται να εκλιπαρεί για τη ζωή της. Μάλιστα, επαναλαμβάνει πολλές φορές τη φράση «αγόρι μου», αποδεικνύοντας πως όχι μόνο δεν είχε αναγνωρίσει τη νύφη της, η οποία φορούσε κουκούλα τύπου full face και γάντια, αλλά δεν είχε καταλάβει καν ότι πρόκειται για γυναίκα.

Στην προσπάθειά της να γλιτώσει, ακούγεται να λέει «αγόρι μου, γιατί το κάνεις αυτό; Δεν έχεις μανούλα;».

Ωστόσο, όταν η γυναίκα καταλαβαίνει ότι είναι οι τελευταίες στιγμές της, ακούγεται να ψέλνει το «Πάτερ Ημών».

Η 46χρονη, πάντως, φέρεται να μιλούσε χαμηλόφωνα, με αποτέλεσμα να μην έχουν καταγραφεί καθαρά τα όσα έλεγε.

Πού πήγαν τα 10.000 ευρώ;

Το ερώτημα πάντως για τους αστυνομικούς, για το πού πήγαν τα χρήματα που είχε η 75χρονη, παραμένει. Κι αυτό γιατί είχε δώσει το ποσό των 10.000 ευρώ στον γιο της για να τα φυλάξει. Αυτό το ποσό εξαφανίστηκε, χωρίς να είναι γνωστό ποιος ήταν αυτός που τα πήρε. Ο ίδιος κατάφερε να συγκεντρώσει 8.000 ευρώ και να τα επιστρέψει στη μητέρα του.

Η 46χρονη δεν παραδέχεται ότι βρήκε χρήματα στο σπίτι και συγκεκριμένα στο βάζο όπου η 75χρονη φέρεται να έκρυβε τα λεφτά της. Όσον αφορά το υπόλοιπο των 2.000 ευρώ που είχε μείνει ως χρωστούμενο προς την ηλικιωμένη από τα 10.000, ο γιος φέρεται να είχε συγκεντρώσει 1.100 ευρώ, τα οποία ωστόσο η 46χρονη φέρεται να έχασε στον τζόγο.

Έτσι, μη μπορώντας να δικαιολογήσει τη χασούρα, αφού η ίδια δεν εργαζόταν, φέρεται να πήρε την απόφαση να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό της.

Απαντήσεις ίσως δώσουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί, οι οποίοι έχουν μπει στο κάδρο για τυχόν καταθέσεις και κινήσεις χρημάτων.