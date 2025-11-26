Σαλαμίνα: Στο ψυχιατρείο ο γιος της 75χρονης -«Η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της» - iefimerida.gr

Ο γιος της 75χρονης και σύζυγος της δολοφόνου εισήχθη σε ψυχιατρική κλινική, καθώς ο άντρας δεν άντεξε το σοκ, μετά τη σοκαριστική αποκάλυψη πως η γυναίκα του είχε αφαιρέσει τη ζωή της μητέρας του, στη Σαλαμίνα.



Ειδικότερα, ο άνδρας κατέρρευσε μόλις πληροφορήθηκε την αλήθεια για τη στυγερή δολοφονία της μητέρας του από τη γυναίκα με την οποία ήταν παντρεμένος. Το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που οι γιατροί έκριναν απαραίτητη την άμεση νοσηλεία του σε ειδική κλινική.

Σε σοκ ο γιος της 75χρονης στη Σαλαμίνα

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, όταν τα στελέχη του Ανθρωποκτονιών έφτασαν στη Σαλαμίνα για τη σύλληψη της 46χρονης, ο γιος του θύματος συνειδητοποίησε τι είχε συμβεί και εμφανώς συγκλονισμένος μονολογούσε στις Αρχές: «Δεν μπορώ να το πιστέψω πως η μητέρα μου ήταν ακόμα ζεστή και εγώ κρατούσα αγκαλιά τη δολοφόνο της».

Παράλληλα, στο κηδειόχαρτο της 75χρονης στη Σαλαμίνα που είναι κολλημένο σε στύλο της ΔΕΗ, κάποιος έχει γράψει το όνομα της δολοφόνου, δηλαδή της 46χρονης νύφης της.