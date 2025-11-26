Σαλαμίνα: Στα δικαστήρια Πειραιά η καθ' ομολογίαν δολοφόνος της πεθεράς της [εικόνες & βίντεο] - iefimerida.gr

Στα δικαστήρια Πειραιά έφτασε λίγο μετά τις 9:00 το πρωί της Τετάρτης (26/11) η καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της.

Η 46χρονη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, με πάνοπλους αστυνομικούς να τη συνοδεύουν, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και έχοντας τα χέρια της πισθάγκωνα δεμένα με χειροπέδες.

Η δολοφόνος της 75χρονης γυναίκας, η οποία, όπως αποδείχθηκε από το ηχητικό ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας στο σπίτι της, δεν την είχε καταλάβει νομίζοντας ότι ήταν άνδρας, ομολόγησε ύστερα από πιέσεις των αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. το πώς έφτασε στο ειδεχθές έγκλημα.

​Εις βάρος της γυναίκας οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σχημάτισαν δικογραφία. Οι κατηγορίες που τη βαραίνουν είναι ανθρωποκτονία με δόλο, περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Η προσαγωγή της 46χρονης στην Εισαγγελία Πειραιά

Ο εθισμός στην ηλεκτρονική ρουλέτα, στα «φρουτάκια» και στο πόκερ

Η 46χρονη, που είχε συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με τον γιο της 75χρονης, Νίκο, ο οποίος είχε δύο παιδιά από προηγούμενο γάμο, γνώριζε ότι η πεθερά της, που είχε χάσει τον σύζυγό της πριν από 7 μήνες, είχε φυλαγμένα 10.000 ευρώ. Ο θανών τής είχε αφήσει 10.000 ευρώ, τα οποία έδωσε στον γιο της προκειμένου να τα φυλάξει, κάτι που ήξερε η εθισμένη στον τζόγο 46χρονη και αποφάσισε να τα κλέψει για να τα ποντάρει.

Κάποια στιγμή ο γιος και η νύφη της υποστήριξαν ότι αυτά τα χρήματα «χάθηκαν», με τη 46χρονη να ισχυρίζεται πως τα πήραν οι φίλοι των παιδιών. Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι τα χρήματα σπαταλήθηκαν από την κατηγορουμένη σε διαδικτυακό τζόγο, καθώς είχε πάθος με την ηλεκτρονική ρουλέτα, τα «φρουτάκια» και το πόκερ. Ο γιος της ηλικιωμένης, βουτηγμένος στις τύψεις για την «απώλεια» των χρημάτων, εξοικονόμησε 8.000 ευρώ και τα επέστρεψε στη μητέρα του αρκετές ημέρες πριν από τη δολοφονία της. Κοντά στην ημερομηνία της δολοφονίας ο γιος μάζεψε άλλα 1.100 ευρώ και τα έδωσε στη 46χρονη να τα επιστρέψει στη μητέρα του. Εκείνη, ωστόσο, τα έπαιξε κι αυτά και αποφάσισε να τη ληστέψει για να μην το καταλάβει ο άνδρας της, καθώς γνώριζε ότι της είχε επιστρέψει 8.000 ευρώ.

Παραδέχθηκε τα πάντα στους αστυνομικούς

Η 46χρονη παραδέχθηκε στους αστυνομικούς τα πάντα, περιγράφοντας με λεπτομέρειες τη δολοφονία. Στην απολογία της υποστήριξε ότι οδηγήθηκε στη δολοφονία της πεθεράς της «λόγω του σοβαρού οικονομικού αδιεξόδου στο οποίο είχε περιέλθει και αφετέρου λόγω του εθισμού της στον τζόγο». Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, οι προσπάθειές της να αποσπάσει χρήματα από το θύμα δεν απέδωσαν, καθώς δεν βρήκε το χρηματικό ποσό μέσα στην οικία. Παράλληλα, εκτός από το οικονομικό κίνητρο, αφορμή για τη δολοφονία στάθηκε ο φόβος της αναγνώρισής της από το θύμα.

Η δήλωση του δικηγόρου της 46χρονης, Βασίλη Ταουξή