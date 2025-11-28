Σαλαμίνα: Προφυλακιστέα η 46χρονη φερόμενη ως πεθεροκτόνος -Αρνείται ότι σκότωσε την 75χρονη - iefimerida.gr

Η 46χρονη φερόμενη ως δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα δεν έπεισε ανακρίτρια και εισαγγελέα, που διέταξαν την προφυλάκισή της.

Παρότι η 46χρονη νύφη της άτυχης γυναίκας είχε ομολογήσει στους αστυνομικούς τη δολοφονία της πεθεράς της, ενώπιον των εισαγγελικών και ανακριτικών αρχών, έκανε στροφή 180 μοιρών και από καθ' ομολογίαν δολοφόνος δήλωσε αθώα.

Ωστόσο, τα λεγόμενά της δεν έπεισαν στο ελάχιστο εισαγγελέα και ανακρίτρια, οι οποίοι, έχοντας αδιάσειστα στοιχεία στα χέρια τους, διέταξαν την προφυλάκισή της.

Τόσο κατά τη μεταγωγή της για να απολογηθεί, όσο και κατά την έξοδό της, αποδοκιμάστηκε από συγκεντρωμένο πλήθος έξω από τα δικαστήρια Πειραιά και φυγαδεύτηκε κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.

Νωρίτερα, είχε υποστηρίξει ότι δεν θυμόταν τίποτα, παίρνοντας πίσω την ομολογία για την ειδεχθή δολοφονία της 75χρονης.

Τι υποστήριξε η δικηγόρος της 46χρονης

Την αποκάλυψη της μεταστροφής της κατηγορούμενης έκανε η δικηγόρος της οικογένειας της 75χρονης, η οποία ανέφερε ότι έμαθε πως υπήρχε στροφή 180 μοιρών στα όσα κατέθεσε, κάτι που επιβεβαίωσε αργότερα και η δικηγόρος της κατηγορούμενης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η Ειρήνη Μαρούπα, δικηγόρος της 46χρονης, προέβαλλε αρχικά ενστάσεις για το γεγονός, όπως είπε, ότι στη δικογραφία δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση, ενώ την έχουν όλοι στα χέρια τους, και συνέχισε αναφέροντας ότι δεν έχουν διευκρινιστεί διάφορα θέματα σχετικά με τις κάμερες στο σπίτι της πεθεράς. Συγκεκριμένα, είπε πως δεν έχει διευκρινιστεί το ότι υπήρχαν αρκετά άτομα που μπορούσαν να τροποποιήσουν τις κάμερες στο σπίτι της ηλικιωμένης.

«36 ώρες υπήρχαν κάμερες που ήταν απενεργοποιημένες. Γιατί από τα τέσσερα πρόσωπα που καταθέτουν ενόρκως και είχαν πρόσβαση στις κάμερες, κανείς δεν ανησύχησε για να αποκαταστήσει τη λειτουργία της κάμερας», τόνισε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως υπάρχουν ενστάσεις και ως προς την πρόσβαση στο σπίτι, αλλά και για το πώς έγινε το έγκλημα.

Υποστήριξε, δε, ότι στην κατάθεσή της στους αστυνομικούς βρισκόταν «σε σύγχυση», καθώς και ότι «δεν θυμάται απολύτως τίποτα να έχει κάνει, σοκαρίστηκε από το θέαμα της νεκρής πεθεράς». «Η έλλειψη κινήτρου σε σχέση με το μένος δείχνει ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ», συμπλήρωσε.