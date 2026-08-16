Σαλαμίνα: Πώς ξεκίνησε η φωτιά στα Περιστέρια που στοίχισε τη ζωή σε ζευγάρι ηλικιωμένων -Τα σενάρια - iefimerida.gr

Δύο νεκροί, 10 εγκαυματίες και καμένα σπίτια ήταν ο απολογισμός από τις δύο φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα την Κυριακή το μεσημέρι στη Σαλαμίνα.

Οι δύο φωτιές ξέσπασαν σε Περιστέρια και Σελήνια λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι. Στην πρώτη περίπτωση, στα Περιστέρια, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης.

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Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της πυρκαγιάς (14:43) στην πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και 10 τραυματίες.

Όπως δήλωσε νωρίτερα και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού που και Επικοινωνίας του ΠΣ, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης, από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι, που έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και είχαν βγει στο δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

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Επιχείρηση απεγκλωβισμού στη Σαλαμίνα

Αργά το απόγευμα ολοκληρώθηκε η επιχείρηση απεγκλωβισμού πολιτών από τις περιοχές Σατερλί και Κολώνες στη Σαλαμίνα, με συνολικά 593 άτομα να έχουν απομακρυνθεί από θαλάσσης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., λόγω των πυρκαγιών που έπληξαν το νησί.

Στην περιοχή παραμένουν για επιτήρηση και παροχή συνδρομής δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και ένα σκάφος του Πυροσβεστικού Σώματος.

Δήμαρχος Σαλαμίνας: Έτσι ξεκίνησε η φωτιά

Για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, τις πρώτες πληροφορίες για τα δύο θύματα, αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των κατοίκων μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Θ. Παναγόπουλος.

Όπως ανέφερε, η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Περιστέρια, μέσα σε δασική έκταση, ενώ αναφερόμενος στους δύο νεκρούς σημείωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, πρόκειται για ζευγάρι.

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«Από ό,τι έχω ενημερωθεί, εκεί βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι, το οποίο πρέπει να εγκλωβίστηκε και να κάηκε εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με ακαθάριστο οικόπεδο, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων είναι υπαρκτό στο νησί.

Όπως είπε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους, και «δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε».

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε, επίσης, στα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Όπως είπε, έχει ήδη διατεθεί δημοτική αίθουσα για την προσωρινή φιλοξενία κατοίκων, ενώ οργανώθηκε και η μεταφορά πολιτών από την παραλία Σατερλί, όπου συγκεντρώθηκε μεγάλος αριθμός ανθρώπων, καθώς και από τη γειτονική περιοχή Κολώνες.