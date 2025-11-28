Σαλαμίνα: Ο γιος ήθελε να χωρίσει την 47χρονη και η νύφη θεωρούσε ότι έφταιγε η πεθερά -Νέα μαρτυρία - iefimerida.gr

H εγγονή της άτυχης 75χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε στη Σαλαμίνα από τη νύφη της υποστήριξε ότι η γιαγιά της υποψιαζόταν για κλοπή την 47χρονη.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της εγγονής, που έφερε στο φως η εκπομπή «Αποκαλύψεις» στον ΑΝΤ1 με τον Πέτρο Κουσουλό, η γιαγιά φέρεται να είχε αποκαλύψει στην εγγονή της ότι η σχέση του γιου της με τη νύφη της περνούσε κρίση, εκείνος ήθελε να χωρίσουν και η 47χρονη θεωρούσε ότι έφταιγε η πεθερά της.

Η μαρτυρία της εγγονής της 75χρονης που δολοφονήθηκε από τη νύφη της στη Σαλαμίνα

«Στις 22 Σεπτέμβρη η γιαγιά μου είχε γενέθλια. Πήγα να την δω και μου εκμυστηρεύτηκε ότι κάποιος είχε μπει στο σπίτι της τον Αύγουστο και της έκλεψε κοσμήματα και λίρες. Μου είπε ότι είχε καλέσει και την αστυνομία. Της είχαν πει ότι δεν υπήρξε διάρρηξη, αλλά κάποιος από τους γνωστούς της, που είχε πρόσβαση το σπίτι, είχε αφαιρέσει τα κοσμήματα και τα λεφτά. Εγώ αμέσως σκέφτηκα την οικιακή βοηθό που είχε η γιαγιά μου και της το είπα. Εκείνη μου είπε ότι αποκλείεται να είναι η οικιακή βοηθός, γιατί την έχει χρόνια δίπλα της. Μου είπε ότι ξέρει ποιος τα πήρε. Τη ρώτησα ποιος ήταν και εκείνη μου απάντησε ότι υποψιάζεται τη νύφη της. Μου είπε ότι είχε μπλέξει με τον τζόγο. Επίσης, μου είπε ότι η νύφη της είχε πάρει 10.000 ευρώ από τους γονείς της. Αυτά η γιαγιά μου τα είχε μάθει από τον θείο μου, αλλά και τους γονείς της Ρ... Η γιαγιά μου ζήτησε να μην πω σε κανέναν τίποτα. Δεν ήθελα να δημιουργήσω κάποιο πρόβλημα, οπότε δεν είπα τίποτα. Δεν πίστεψα ότι μπορεί κάποιος να της κάνει κακό.

Ο θείος μου είχε εμπιστευθεί στη γιαγιά μου ότι ήθελε να χωρίσει την Ρ... Για αυτό και από το καλοκαίρι και μετά η σχέση της γιαγιάς μου με τη νύφη της δεν ήταν καλή, γιατί εκείνη πίστευε ότι η γιαγιά μου ήθελε να τη χωρίσει από τον θείο μου. Κάποια στιγμή τον Ιούλιο, ενώ ήμασταν στη θάλασσα, η νύφη άρχισε να βρίζει τη γιαγιά μου και να φωνάζει. Βέβαια, κάποια ημέρα που είχα πάει στο σπίτι της γιαγιάς μου και ήταν η Ρ... μαζί, ήταν μια χαρά, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να της έκανε κακό. Μετά τον θάνατό της είπα στη μητέρα μου όσα μου είχε εκμυστηρευτεί η γιαγιά μου. Στο σπίτι της βρήκαμε κάποια κοσμήματα που ήταν σε πολύ εμφανές σημείο. Ήταν μεγάλης αξίας, αλλά δεν τα είχε πάρει αυτός που μπήκε στο σπίτι της γιαγιάς μου. Αυτό μας προξένησε περιέργεια, αλλά δεν μπορούσαμε να δώσουμε εξήγηση».