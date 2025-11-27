Σαλαμίνα -Κόρη 75χρονης: «Λέει ψέματα, δεν είναι εθισμένη στον τζόγο» λέει για τη δολοφόνο νύφη της - iefimerida.gr

Για «προμελετημένο έγκλημα» κάνει λόγο η κόρη της 75χρονης που δολοφονήθηκε από τη νύφη της στη Σαλαμίνα.

Μιλώντας στο Mega, ανέφερε πως αποκλείει το ενδεχόμενο η δολοφόνος να ήταν εθισμένη στον τζόγο, καθώς εκτιμά πως θα είχε καταλάβει και η ίδια τα σημάδια.

«Ήταν προμελετημένο, ψυχρό και οργανωμένο έγκλημα. Το είχε σίγουρα καιρό στο μυαλό της. Λέει ψέματα για τον τζόγο. Θα την είχα καταλάβει. Η κόρη μου κάνει πρωταθλητισμό, εγώ είμαι αθλητικός παράγοντας, έχουμε στενή επαφή με αυτά, έχω αθλητές που έχουν θέματα, θα το είχα καταλάβει. Δεν ήταν εθισμένη» ανέφερε.

Ερωτώμενη για τα 1.100 ευρώ που η καθ' ομολογίαν δράστις είχε πάρει και τα είχε τζογάρει, η κόρη του θύματος είπε πως ο αδελφός της δεν το γνώριζε, ενώ έριχνε σε τρίτα πρόσωπα, φίλους των παιδιών, την πιθανότητα να είχαν κλέψει τα λεφτά από το σπίτι.

Σαλαμίνα: Σκληρό να ακούμε τη μητέρα μας να παρακαλάει για τη ζωή της

Η κόρη του θύματος αποκάλυψε πως άκουσε το ηχητικό ντοκουμέντο με τη μητέρα της να παρακαλά για τη ζωή της.

«Σήμερα είναι μία δύσκολη ημέρα. Έχω μάθει περίπου τι λένε τα ηχητικά. Όσο κι αν προσπαθούμε να κρατηθούμε όρθιοι, να δείξουμε πίστη… αυτή είναι η πιο σκληρή στιγμή που ζούμε. Να ακούμε τη μάνα μας να παρακαλάει για τη ζωή της» είπε, και πρόσθεσε: «Αυτή κατέστρεψε τη ζωή τη δική της και όλων μας. Είναι λεπτή αυτή η γραμμή που την ξεπερνάς και φτάνεις στην άλλη άκρη».

Αναφερόμενη στη στάση της νύφης της, είπε: «Άκουσα, λέει, ότι ζητάει συγγνώμη, ότι μετανοεί. Είναι πραγματικά ειρωνικό ότι είχε κανονίσει να κάνει ευχέλαιο τώρα, την Τετάρτη, πριν τη συλλάβουν. (…) Δεν το πιστεύω ότι έχει μετανοήσει. Από πού να ζητήσει συγγνώμη; Από τη μάνα μου που είναι στο χώμα με αυτόν τον τρόπο; Δεν θα παραδινόταν, άμα δεν την είχαν πιάσει. Προσωπικό κίνητρο είχε σίγουρα, γιατί αν ήθελε να την κλέψει τη μάνα μου, την έκλεβε και πρωί» είπε.

Απολογείται την Παρασκευή η 46χρονη

Η κρατούμενη ζήτησε χθες και έλαβε 48ωρη προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της και να βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών. Αυτό θα γίνει το πρωί της Παρασκευής, όπου μετά την απολογία της θεωρείται δεδομένο ότι θα προφυλακιστεί μέχρι την τέλεση της δίκης.

Εις βάρος της έχει ασκηθεί κατηγορητήριο για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Κατά την ανάκριση δήλωσε μετανιωμένη για την πράξη της και δεσμεύτηκε να πει την αλήθεια.