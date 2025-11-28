Σαλαμίνα: Αγανάκτησε που δεν έβρισκε τα λεφτά και τη σκότωσε, νέες αποκαλύψεις από το ηχητικό -Οι κακές σχέσεις νύφης-πεθεράς - iefimerida.gr

Πεπεισμένοι ότι η 46χρονη που δολοφόνησε την 75χρονη πεθερά της στη Σαλαμίνα, πήρε χρήματα από το σπίτι της ηλικιωμένης, είναι οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών.

Η ίδια, ωστόσο, αρνείται από την πρώτη στιγμή την πράξη αυτή.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές εκτιμάται ότι αυτό που την εξόργισε και οδηγήθηκε στην δολοφονία της μητέρας του συζύγου της, ήταν το γεγονός πως δεν βρήκε όλο το ποσό των 8000 ευρώ που της είχαν δώσει πίσω από το σύνολο των 10.000, το οποίο και τους είχε δώσει η 75χρονη να το φυλάξουν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως στο ανατριχιαστικό ηχητικό που έχουν στα χέρια τους τα έμπειρα στελέχη του Ανθρωποκτονιών, από την εξωτερική κάμερα ασφαλείας, εκτός από τις προσπάθειες της 75χρονης να γλιτώσει, γίνεται αντιληπτό ότι η 46χρονη ψάχνει αγωνιωδώς τα χρήματα.

Ακούγονται θόρυβοι από συρτάρια και ντουλάπες ενώ ενδεικτικό είναι ότι αφού δεν έβρισκε όσα λεφτά ήθελε, επέστρεφε, χτυπούσε την πεθερά της, απομακρυνόταν από αυτή και έψαχνε πάλι.

Μάλιστα η 75χρονη έχει καταγραφεί να λέει λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοή «στα έδωσα τα λεφτά» και να ρωτάει «τι άλλο θέλεις», ενώ ήδη είχε υποδείξει και το σημείο που θα τα έβρισκε, ένα τροχήλατο τραπεζάκι, το οποίο χαρακτήρισε ως «τράπεζα».

Μέχρι το τέλος γίνεται αντιληπτό πως δεν αναγνώρισε όχι μόνο ότι πίσω από τα μαύρα ρούχα, τα μαύρα γάντια και την κουκούλα full face ήταν η κόρη του γιου της, αλλά ούτε καν πως ήταν γυναίκα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών η 46χρονη πίστεψε πως η ηλικιωμένη δεν της έλεγε την αλήθεια, της έκρυβε τα χρήματα που είχε και εκεί κάπου αγανάκτησε και την σκότωσε.

Η κόντρα νύφης-θύματος

Οι δύο γυναίκες είχαν μεγάλη κόντρα μεταξύ τους. Ως προς αυτή την κατεύθυνση φέρεται να έδειξε και η εγγονή του θύματος που επί της ουσίας «άνοιξε τα μάτια» των αστυνομικών.

Φέρεται να είπε στην κατάθεση της – η οποία ήταν και η μοναδική που κατονόμαστε ευθέως από την αρχή την 46χρονη ως πιθανή δολοφόνο της γιαγιάς της- ότι «ούτε η γιαγιά την ήθελε, ούτε εκείνη ήθελε την γιαγιά μου» και πως έλεγε ότι «αυτή δεν κάνει για τον γιο μου».

Η ΕΛ.ΑΣ. πιστεύει ότι η 46χρονη δεν σκόπευε να σκοτώσει την 75χρονη

Πάντως και οι ίδιοι οι αστυνομικοί του Ανθρωποκτονιών που έχουν χειριστεί δεκάδες υποθέσεις δολοφονιών και έχουν έρθει αντιμέτωποι με εκτελεστές και αδίστακτους δράστες, δεν πιστεύουν ότι πήγε με στόχο να σκοτώσει την 75χρονη, αλλά να την ληστέψει.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και αυτό γιατί όπως εξηγούσαν στο iefimerida έμπειρα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., θα είχε κάνει άλλη προετοιμασία, θα είχε πάρει μαζί της κάποιο όπλο ή μαχαίρι και δεν θα χρησιμοποιούσε το μπουκάλι που βρήκε μέσα στη μονοκατοικία και μαχαίρι από το σπίτι, τα οποία κατά την διαφυγή της άφησε πίσω.

Δεν υπήρχε συνεργός -Τι συνέβη με τα 8.000 ευρώ

Από τις επισυνδέσεις, τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, οι αστυνομικοί δεν ταυτοποιήσαν άλλο πρόσωπο που να εμπλέκεται στην υπόθεση, ούτε όμως και κάποιον που μπορεί να γνώριζε την αποτρόπαιη πράξη της 46χρονης. Μάλιστα την χαρακτηρίζουν «απομονωμένη» από τους δικούς της, δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με μέλη της οικογένειας της, παρά μόνο με τον σύζυγο της και κυρίως την δική του οικογένεια.

Όσον αφορά το ποσό των 8.000 ευρώ, που όπως προαναφέρθηκε, ο γιος της 75χρονης το είχε συγκεντρώσει και το είχε επιστρέψει στη μητέρα του, αφήνοντας ένα υπόλοιπο της τάξεως των 2000 ευρώ, στους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών υπάρχει κατάθεση σύμφωνα με την οποία τα χρήματα αυτά τα είχε δώσει η ηλικιωμένη σε κάποια από της κόρες της να το φυλάξει.

Σήμερα απολογείται η 46χρονη

Σε αυτή τη φάση πάντως οι αστυνομικοί δεν ψάχνουν τραπεζικούς λογαριασμούς αναμένουν όμως τα αποτελέσματα από τα ψηφιακά μέσα για να ταυτοποιήσουν από ποια συσκευή άλλαξε γωνία η κάμερα ασφαλείας στη μονοκατοικία που διαρπάχθηκε το ειδεχθές έγκλημα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα αναμένεται η απολογία της κατηγορούμενης.