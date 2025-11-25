Ανατροπή: Ομολόγησε την άγρια δολοφονία η νύφη της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα -Έπαιζε λεφτά στον τζόγο - iefimerida.gr

Ανατροπή στην υπόθεση δολοφονία της ηλικιωμένης στη Σαλαμίνα την 31η Οκτωβρίου﻿, καθώς νεότερα στοιχεία έδειξαν ως ύποπτη την 46χρονη νύφη της η οποία και ομολόγησε.



Εάν και τα πρώτα στοιχεία έδειχναν πως πρόκειται για ληστεία μετά φόνου από κάποιον άγνωστο δράστη, ο οποίος μπήκε στο σπίτι για να κλέψει και για λόγους που δεν μπορούσαν να εξηγηθούν είχε επιτεθεί στην ηλικιωμένη, τα νεότερα στοιχεία έβαλαν στο κάδρο την νύφη της 75χρονης ως βασική ύποπτη για τη δολοφονία της.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, πρόκειται για την σύζυγο ενός εκ των γιων της ηλικιωμένης, η οποία ταυτοποιήθηκε από αστυνομικούς του τμήματος Ανθρωποκτονιών του ελληνικού FBI.

Η νύφη της 75χρονης προσήχθη από χθες στη ΓΑΔΑ και σύμφωνα με πληροφορίες ομολόγησε. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές η νύφη είχε πάρει από την πεθερά της χρήματα τα οποία δεν επέστρεψε ποτέ. Πρόκειται για χρήματα που φέρεται να ξόδευε στον τζόγο. Με τη ληστεία, εκτιμούν, ότι επιχείρησε να καλύψει το γεγονός ότι έπαιζε τα χρήματα και τα έχανε.

Πώς φέρεται να σκότωσε την 75χρονη στη Σαλαμίνα

Αστυνομικές πηγές ανέφερε ότι τη νύχτα που λήστεψε την πεθερά της φορούσε κουκούλα και μπήκε στο σπίτι σπάζοντας το παράθυρο, την χτύπησε με ένα μπουκάλι και μετά τη μαχαίρωσε.

Από την πρώτη στιγμή η δολοφονία της ηλικιωμένης στην Σαλαμίνα είχε κάνει εντύπωση για την αγριότητα των δραστών καθώς φέρεται να χτύπησαν με μανία το άτυχο θύμα.

Τόσο η βιαιότητα των χτυπημάτων που δεν έδεναν με το σκηνικό της ληστείας όσο και το γεγονός ότι ο δράστης φάνηκε να γνώριζε ότι στο σπίτι υπήρχαν περίπου 10.000 ευρώ σε μετρητά αλλά και πολύτιμα κοσμήματα έβαλε από την αρχή σε υποψία τις Αρχές.