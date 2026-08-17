Φωτιά στη Σαλαμίνα: Ολονύχτια μάχη με τις αναζωπυρώσεις, 2 νεκροί, 10 τραυματίες, καμένα σπίτια -Τα σενάρια για το σημείο μηδέν - iefimerida.gr

Καλύτερη είναι η εικόνα από το διπλό μέτωπο φωτιάς, στα Περιστέρια και στα Σελήνια της Σαλαμίνας, το πρωί της Δευτέρας 17 Αυγούστου.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής, παραμένουν στο σημείο για να αντιμετωπίσουν τις πιθανές αναζωπυρώσεις, ενώ τα εναέρια μέσα βρίσκονται σε επιφυλακή για να ξεκινήσουν ρίψεις, εφόσον χρειαστεί.

Πλέον οι έρευνες στρέφονται στο πού ξεκίνησε η φωτιά, η οποία στέρησε τη ζωή σε δύο κατοίκους στη Σαλαμίνα, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν από τις φλόγες μέσα στο σπίτι τους στα Περιστέρια.

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Η πιθανότητα εμπρησμού δεν έχει αποκλειστεί, ενώ ένα σημείο στο οποίο υπήρχαν μαζεμένα σκουπίδια φαίνεται να ήταν το σημείο μηδέν απ’ όπου ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά.

Στο νοσοκομείο 5 εγκαυματίες, 3 πιο σοβαρά

Κάτοικος της περιοχής Περιστέρια στη Σαλαμίνα, ο Άγγελος Χατζής, μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τον πύρινο εφιάλτη που έζησε.

Ο χορογράφος της Eθνικής Λυρικής Σκηνής ενημέρωσε ότι «τα περισσότερα οικόπεδα ήταν καθαρισμένα. Από τη φωτιά πρέπει να έχουν καεί τουλάχιστον τα 20 από τα 50 σπίτια που βρίσκονται στον οικισμό Περιστέρια. Κάηκαν τα χέρια και τα μαλλιά μου παλεύοντας με τη φωτιά».

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Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔHΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ενημέρωσε ότι «5 εγκαυματίες από τη φωτιά νοσηλεύονται στο Θριάσιο, 3 είναι σοβαρά, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή τους».

Πώς ξεκίνησε η φωτιά που στοίχισε τη ζωή στο ζευγάρι

Δύο νεκροί, 10 τραυματίες και καμένα σπίτια ήταν ο απολογισμός από τις δύο φωτιές που ξέσπασαν σχεδόν ταυτόχρονα την Κυριακή στη Σαλαμίνα.

Οι δύο φωτιές ξέσπασαν σε Περιστέρια και Σελήνια λίγο πριν από τις 15:00. Στην πρώτη περίπτωση, στα Περιστέρια, η φωτιά εκτιμάται ότι ξεκίνησε από οικόπεδο με σκουπίδια κοντά στην οδό Ανδρομάχης.

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Όπως αναφέρουν πηγές του ΠΣ, κάτοικος της οδού Ανδρομάχης που έκανε την αναγγελία της φωτιάς (14:43) στην Πυροσβεστική κατέθεσε ότι η φωτιά ξεκίνησε από παρακείμενο οικόπεδο επί της οδού Ανδρομάχης το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, σε συνδυασμό και με τη δεύτερη πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε με λίγα λεπτά διαφορά, στις 15:03 στην περιοχή Κακή Βίγλα Σεληνίων, ερευνώνται πολύ προσεκτικά από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, καθώς η πυρκαγιά, που είχε ραγδαία εξέλιξη, έλαβε τραγικές διαστάσεις, με δύο νεκρούς και 10 τραυματίες.

Όπως δήλωσε και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού που και Επικοινωνίας του ΠΣ, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης, οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους βρέθηκαν νεκροί στην οδό Ανδρομάχης, από τους πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Πρόκειται για ηλικιωμένο ζευγάρι, που έμενε σε σπίτι κοντά στο σημείο έναρξης της πυρκαγιάς και είχαν βγει στο δρόμο όταν τους έφτασαν οι φλόγες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να χάσουν τη ζωή τους πριν προλάβει να καταφτάσει στο σημείο η Πυροσβεστική.

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Δήμαρχος Σαλαμίνας: Έτσι ξεκίνησε η φωτιά

Για την εξέλιξη της μεγάλης πυρκαγιάς στη Σαλαμίνα, τις πρώτες πληροφορίες για τα δύο θύματα, αλλά και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη στήριξη των κατοίκων μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Θ. Παναγόπουλος.

Όπως ανέφερε, η φωτιά ξεκίνησε στην περιοχή Περιστέρια, μέσα σε δασική έκταση, ενώ αναφερόμενος στους δύο νεκρούς σημείωσε ότι, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει λάβει, πρόκειται για ζευγάρι.

«Από ό,τι έχω ενημερωθεί, εκεί βρέθηκε νεκρό ένα ζευγάρι, το οποίο πρέπει να εγκλωβίστηκε και να κάηκε εκείνη τη στιγμή. Δεν έχω περισσότερη πληροφόρηση για το θέμα αυτό», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι αναμένει την επίσημη ενημέρωση των αρμόδιων Αρχών.

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με ακαθάριστο οικόπεδο, ο κ. Παναγόπουλος τόνισε ότι το πρόβλημα των ακαθάριστων οικοπέδων είναι υπαρκτό στο νησί.

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Όπως είπε, στη Σαλαμίνα υπάρχουν περισσότερα από 10.000 αδόμητα οικόπεδα, χωρίς να υπολογίζονται οι κατοικίες με μεγάλους ακάλυπτους χώρους, και «δυστυχώς δεν τα καθαρίζουν όλοι όπως θα έπρεπε».

Ο δήμαρχος αναφέρθηκε και στα μέτρα που έχει λάβει ο Δήμος για τη φιλοξενία και την εξυπηρέτηση των πολιτών που απομακρύνθηκαν από τις περιοχές που απειλήθηκαν από τις φλόγες.

Φωτιά στη Σαλαμίνα: Η επόμενη μέρα -Ζημιές σε σπίτια και οχήματα

Η εικόνα στα Περιστέρια αποτυπώνει την καταστροφή. Κτίσματα έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, ενώ η φωτιά έχει αφήσει πίσω της καμένα τμήματα των κατασκευών, καθιστώντας δύσκολο και τον προσδιορισμό τού αν είναι κατοικίες ή επαγγελματικοί χώροι.

Σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα κοντά στα κτίσματα.