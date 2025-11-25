Σαλαμίνα: Υποψήφια της Χρυσής Αυγής η νύφη που δολοφόνησε την πεθερά -Τη σκότωσε στο ξύλο και τη μαχαίρωσε - iefimerida.gr

Σοκ προκαλεί το ειδεχθές έγκλημα στη Σαλαμίνα, με θύμα την 75χρονη. Αρχικά είχε θεωρηθεί ληστεία μετά φόνου. Αποδείχθηκε ότι δράστις ήταν η νύφη της.

Η 46χρονη νύφη προσήχθη χθες στη ΓΑΔΑ καθώς οι αξιωματικοί του Ανθρωποκτονιών του ελληνικου FBI κατάφεραν να την ταυτοποιήσουν.

Η 46χρονη, η οποία στο παρελθόν, σε προηγούμενες εκλογές, είχε κατέβει υποψήφια με τη Χρυσή Αυγή, είναι σύντροφος/σύζυγος ενός εκ των γιων της άτυχης ηλικιωμένης. Μετά την προσαγωγή της παραδέχθηκε ότι ήταν η φυσική αυτουργός της ανθρωποκτονίας. Ομολόγησε πως, έχοντας καλύψει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, έσπασε το τζάμι της μονοκατοικίας στη Σαλαμίνα όπου κατοικούσε η 75χρονη, μπήκε μέσα και, αφού τη σκότωσε, πήρε χρήματα και κοσμήματα που γνώριζε ότι βρίσκονταν στο σπίτι, πριν διαφύγει.

Η ΕΛΑΣ, εντωμεταξύ, εξέδωσε ανακοίνωση για την εξιχνίαση της υπόθεσης περιγράφοντας πώς στήθηκε το σκηνικό ληστείας και πώς κατέληξε η 75χρονη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 75χρονης ημεδαπής που τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 31ης Οκτωβρίου 2025 στη Σαλαμίνα.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονης ημεδαπής, για ανθρωποκτονία με δόλο, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα και την ενδοοικογενειακή βία.

Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, απογευματινές ώρες της 31-10-2025 η 75χρονη βρέθηκε νεκρή από συγγενικά της πρόσωπα, εντός μονοκατοικίας όπου διέμενε μόνη της στη Σαλαμίνα.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός της 75χρονης έφερε βαριές κακώσεις και εκτεταμένα θλαστικά τραύματα στο τριχωτό του κεφαλιού της, στον τράχηλο και στο θώρακα. Από τη νεκροψία-νεκροτομή στη σορό της θανούσας διαπιστώθηκαν βαριές κακώσεις κεφαλής, τραχήλου και θώρακα από θλων και νύσσον και τέμνον όργανο.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, πρώτες πρωινές ώρες της 31-10-2025 η κατηγορούμενη κατευθύνθηκε προς την οικία της 75χρονης και, αφού παραβίασε παράθυρο της οικίας της, την τραυμάτισε θανάσιμα, ενώ τόσο για την προσέγγιση όσο και τη διαφυγή της από τον τόπο του εγκλήματος χρησιμοποίησε αυτοκίνητο.

Στο πλαίσιο των ερευνών του Τμήματος Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Προσωπικής Ελευθερίας η κατηγορούμενη εντοπίστηκε στην οικία της και προσήχθη στην έδρα της ανωτέρω Υπηρεσίας.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή».