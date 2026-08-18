Σαλαμίνα: Τα καρβουνάκια θυμιάματος, το καλώδιο και οι ενδείξεις εμπρησμού -Τι εξετάζουν οι Αρχές για τις δύο φωτιές - iefimerida.gr

Στο μικροσκόπιο των κλιμακίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού βρίσκονται τα αίτια των δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν στη Σαλαμίνα, με τη μία να αφήνει πίσω της δύο νεκρούς και σημαντικές καταστροφές.

Για τη φωτιά στα Περιστέρια, οι Αρχές εξετάζουν ως πιθανότερο ενδεχόμενο την αμέλεια, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται ένα ακαθάριστο μπαλκόνι με εύφλεκτα καρβουνάκια θυμιάματος, αλλά και τμήμα καλωδίου από το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κινούμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Στα Περιστέρια φαίνεται ότι πρόκειται για αμέλεια», αναφέρουν αρμόδιοι αξιωματικοί, μετά την πρώτη αυτοψία στο σημείο όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Στο πλαίσιο των ερευνών, εξετάζεται και η κατοικία που βρίσκεται κοντά στο σημείο έναρξης. Σύμφωνα με τις Αρχές, πρόκειται για «μη επιμελώς καθαρισμένο μπαλκόνι με εύφλεκτα είδη (καρβουνάκια)».

Η ιδιοκτήτρια πάντως φέρεται να υποστηρίζει ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από το διπλανό οικόπεδο και όχι από το σπίτι της.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν και το ενδεχόμενο η φωτιά να συνδέεται με το δίκτυο ηλεκτροδότησης. Για τον λόγο αυτό, τμήμα καλωδίου από κολώνα έχει σταλεί για εργαστηριακή εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί εάν υπήρξε βλάβη που θα μπορούσε να συνδέεται με την έναρξη της πυρκαγιάς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο μικροσκόπιο η φωτιά στην Κακή Βίγλα

Διαφορετική είναι η εικόνα για τη δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σαλαμίνα και απείλησε κατοικίες στην Κακή Βίγλα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται σε πρανές στα όρια του οικισμού, το οποίο αποτέλεσε το σημείο έναρξης της φωτιάς. Το ανακριτικό κλιμάκιο εξετάζει μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια οχήματα κινήθηκαν στον γειτονικό δρόμο και εάν καταγράφηκαν ύποπτες κινήσεις.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο η φωτιά να προκλήθηκε από πεταμένο τσιγάρο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, το ότι η δεύτερη φωτιά εκδηλώθηκε σε μικρό χρονικό διάστημα από το πρώτο μέτωπο ενισχύει την εκτίμηση ότι ίσως πρόκειται για εμπρησμό από πρόθεση.

Τραγικός θάνατος για δύο ηλικιωμένους

Την ίδια ώρα, συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον θάνατο του 92χρονου άνδρα και της 70χρονης γυναίκας στα Περιστέρια.

Το ζευγάρι βρισκόταν 400 μέτρα από το σημείο όπου ξεκίνησε η φωτιά και προσπάθησε να εγκαταλείψει την κατοικία του, αναζητώντας διέξοδο προς τη θάλασσα μέσα από ένα ρέμα.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, οι δύο ηλικιωμένοι, οι οποίοι αντιμετώπιζαν κινητικά προβλήματα, εγκλωβίστηκαν μέσα στη βλάστηση και τα συρματοπλέγματα και δεν κατάφεραν να απομακρυνθούν έγκαιρα από τις φλόγες.

Τραγική ειρωνεία είναι πως το σπίτι τους γλίτωσε από την πυρκαγιά και υπέστη ελάχιστες ζημιές.

Τουλάχιστον 15 σπίτια καταστράφηκαν, απομακρύνθηκαν απορρίμματα

Από τη φωτιά καταστράφηκαν τουλάχιστον 15 κατοικίες και μία επιχείρηση.

Πιο σαφής εικόνα για το μέγεθος των ζημιών αναμένεται να υπάρξει μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια.

Το μεσημέρι της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Σαλαμίνας σύσκεψη με αντικείμενο την άμεση δρομολόγηση των διαδικασιών για την καταβολή αποζημιώσεων στους πληγέντες.

Το πρωί της Δευτέρας, λίγες ώρες μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς, συνεργεία του Δήμου με φορτηγά προχώρησαν στην απομάκρυνση απορριμμάτων από την είσοδο του οικισμού στα Περιστέρια.

Οι κάτοικοι καταγγέλλουν εδώ και καιρό την ύπαρξη σκουπιδιών και ακαθάριστων οικοπέδων, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες εστίες ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχες εστίες απορριμμάτων υπάρχουν, σύμφωνα με τις ίδιες καταγγελίες, και σε άλλα σημεία της Σαλαμίνας.

Απαντώντας ο δήμαρχος Σαλαμίνας, Γιώργος Παναγόπουλος, ανέφερε ότι το πρόβλημα συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη διαφορά μεταξύ του μόνιμου και του εποχικού πληθυσμού του νησιού.

«Η Σαλαμίνα χρηματοδοτείται από το κράτος για 37.000 εγγεγραμμένους κατοίκους, ενώ τους θερινούς μήνες ο πληθυσμός ξεπερνά τις 300.000 ψυχές. Επίσημα είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί ο όγκος αυτός με το προσωπικό και τα απορριμματοφόρα που αντιστοιχούν σε έναν μικρό δήμο», σημείωσε.

Όσον αφορά τα ακαθάριστα οικόπεδα, ο δήμαρχος παραδέχθηκε ότι αποτελούν σημαντικό πρόβλημα για το νησί.

«Ναι, είναι ένα πρόβλημα στο νησί. Το νησί είναι πολύ μεγάλο σε έκταση, 100 τετραγωνικά χιλιόμετρα έκταση, έχουμε πάνω από 10.000 οικόπεδα αδόμητα χωρίς σπίτια, δεν υπολογίζω πόσα είναι τα οικόπεδα που έχουν μέσα σπίτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.