 Οδοιπορικό στη Σαλαμίνα: Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και υποδομές από τη φωτιά -Δείτε βίντεο - iefimerida.gr
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Οδοιπορικό στη Σαλαμίνα: Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και υποδομές από τη φωτιά -Δείτε βίντεο

Φωτιά στη Σαλαμίνα
Φωτιά στη Σαλαμίνα / EUROKINISSI: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
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Εκτεταμένες καταστροφές σε σπίτια και υποδομές καταγράφει ο φακός του Orange Press στη Σαλαμίνα, μία ημέρα μετά την καταστροφική πυρκαγιά που εξελίχθηκε σε δύο μέτωπα.

Οι περισσότερες φθορές έχουν καταγραφεί στην περιοχή Περιστέρια, όπου και βρέθηκε νεκρό το ζευγάρι ηλικιωμένων. Ζημιές έχουν υποστεί σπίτια, οχήματα, το δίκτυο ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών, ενώ έχει καεί σημαντικό τμήμα δάσους.

Οι αυτοψίες του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στο νησί θα ξεκινήσουν άμεσα, ώστε τα κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών να κάνουν ακριβή απολογισμό των ζημιών, σε συνεργασία με τον Δήμο Σαλαμίνας.

Στόχος του υπουργείου, σύμφωνα με τον υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο, ο οποίος μεταβαίνει στο νησί, είναι να ξεκινήσουν το ταχύτερο οι διαδικασίες για την αποκατάσταση των ζημιών και την απόδοση των αποζημιώσεων στους πληγέντες.

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