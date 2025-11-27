Σαλαμίνα: «Είχε μαχαίρι δίπλα της και τρόμαξα», είπε η νύφη για την πεθερά -Μυστήριο με τα 10.000 ευρώ, εξαφανίστηκαν - iefimerida.gr

Την Παρασκευή το πρωί αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή η 46χρονη καθ' ομολογίαν δράστις της αποτρόπαιης δολοφονίας της 75χρονης πεθεράς της τα ξημερώματα της 31ης Οκτωβρίου στη Σαλαμίνα.

Η κατηγορούμενη το πρωί της Τετάρτης 26/11 οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο του Πειραιά, συνοδεία πάνοπλων αστυνομικών, λαμβάνοντας προθεσμία έτσι ώστε να ετοιμάσει την υποστηρικτή της γραμμή, μαζί με τους συνηγόρους της.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία και οπλοχρησία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι πιθανό, να αιτηθεί μέσω των συνηγόρων της, ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επιδιώκοντας με αυτόν τον τρόπο να αποδείξει ότι το κίνητρο ήταν προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως τα οποία αντιμετωπίζει.

Ήδη υπάρχει αναφορά από πλευράς κατηγορουμενης, σύμφωνα με την οποία στην ηλικία των 15 ετών είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο με κρίσεις πανικού και βαριά κατάθλιψη με την οποία φέρεται να διεγνώσθη και πάλι στην ηλικία των 30 ετών.

Τα στελέχη πάντως του Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν προχωρήσει σε σειρά εξιχνιάσεων δολοφονιών, δεν φαίνεται να διέκριναν αυτά τα ψυχιατρικά προβλήματα.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, μόλις την προσήγαγαν στην Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, ξεκίνησε να περιγράφει αναλυτικά- έχοντας πλήρη διαύγεια-, το χρονικό του τόσο ειδεχθούς εγκλήματος που διέπραξε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μεγάλο ερώτημα: Που πήγαν τα χρήματα

Έχοντας απέναντι της τους έμπειρους αστυνομικούς του Ανθρωποκτονιών, τους μίλησε για το ποσό των 10.000 ευρώ που είχε δώσει η πεθερά της στον σύζυγο της και σε εκείνη για να το φυλάξουν, το οποίο με έναν μαγικό τρόπο, χάθηκε.

Όλα ξεκινήσαν από εκείνο το σημείο, όπως φέρεται να υποστήριξε, καθώς έπρεπε να επιστρέψουν το εν λόγω χρηματικό ποσό στην 75χρονη.

Πράγματι ο γιος της ηλικιωμένης κατάφερε να συγκεντρώσει 8000 ευρώ τα οποία και έδωσε πίσω, όμως τον τελευταίο μήνα, όπως ανέφερε η 46χρονη, η πεθερά της, τους ασκούσε πιέσεις για να της δώσουν και τις άλλες 2000 ευρώ.

Όταν ο σύζυγος της βρήκε ακόμα 1100 ευρώ εκείνη τα έπαιξε στον τζόγο και κάπου εκεί άρχισε να καταστρώνει το σχέδιο της.

Ποιο ήταν αυτό; Να ληστέψει την ηλικιωμένη για να καλύψει τα χρήματα που είχε χάσει αφού η ίδια δεν εργαζόταν.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φέρεται να ανέφερε: «Σκέφτηκα να πάω να τις πάρω τα λεφτά που είχε κρυμμένα στο σπίτι της (εννοούσε αυτά που ήδη της είχαν επιστρέψει) και να τα δώσω στον ….(αναφέρει όνομα συζύγου) και εκείνος να της τα δώσει ως τα υπόλοιπα που της χρωστάμε. Δεν είχα άλλο τρόπο να βρω χρήματα».

Σε αυτό το σημείο «κουμπώνει» το βασικό ερώτημα. Πού πήγαν τα χρήματα που είχε η ηλικιωμένη, αφού της είχαν επιστρέψει 8000 ευρώ αλλά σύμφωνα με την ομολογία της 46χρονης δεν βρήκε μετρητά στο σπίτι, ούτε όμως βρέθηκαν και κατά την έρευνα των αστυνομικών.

Στη συνέχεια φέρεται να περιέγραψε με λεπτομέρειες πώς έφυγε από το σπίτι, φορώντας μαύρα ρούχα, κουκούλα τύπου full face και γάντια που ήταν του άντρα της.

Περίπου στις 2.30 μπήκε στο μαύρο skoda fabia που της είχε παραχωρήσει ο πατέρας της, για την μονοκατοικία της πεθεράς της, ενώ είχαν κοιμηθεί τα παιδιά και ο άνδρας της έλειπε στη δουλειά.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα προσπάθησε να πείσει τους αστυνομικούς για τους ενδοιασμούς που είχε γι αυτό που σκόπευε να κάνει, την ληστεία, καθώς δεν είχε προσχεδιάσει -πάντα σύμφωνα με όσα είπε - την δολοφονία.

Γι αυτό το λόγο, έμεινε για περίπου 20 λεπτά μέσα στο αυτοκίνητο, το οποίο είχε παρκάρει σε διπλανό στενό.

«Δεν ήθελα να τη σκοτώσω, μόνο να πάρω τα λεφτά», φέρεται να υποστήριξε και μάλιστα ανέφερε ότι ήθελε μετρητά για να βοηθήσει την οικογένεια της, γι αυτό και δεν πήρε τα κοσμήματα που βρήκε μέσα στην ντουλάπα.

«Φοβήθηκα ότι με κατάλαβε, τρόμαξα και ξεκίνησα να την χτυπάω στο κεφάλι με ένα γυάλινο μπουκάλι που είχε στο δωμάτιο. Είχε και ένα μαχαίρι δίπλα και όταν το είδα τρόμαξα. Πήγα στην κουζίνα και πήρα ένα άλλο μαχαίρι και άρχισα να την χτυπάω και με αυτό γιατί φοβήθηκα ότι με κατάλαβε».