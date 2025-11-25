Σαλαμίνα: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη 46χρονη να φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος -«Την υποψιαζόμασταν» λέει η κόρη της 75χρονης - iefimerida.gr

Σοκ έχει προκαλέσει η δολοφονία της 75χρονης στη Σαλαμίνα από τη νύφη της.



Η 46χρονη, που συνελήφθη σήμερα ύστερα από πολυήμερες έρευνες του Ανθρωποκτονιών, δολοφόνησε την πεθερά της καθώς θεώρησε ότι την αναγνώρισε όταν μπήκε στο σπίτι της με καλυμμένα χαρακτηριστικά για να τη ληστέψει.

Μιλώντας στο Mega, η κόρη της 75χρονης σχολίασε χαρακτηριστικά πως «η οικογένειά μας θρηνεί δύο ανθρώπους. Έναν στο χώμα κι έναν ακόμη» είπε, αναφερόμενη στην καθ’ ομολογίαν δράστιδα του εγκλήματος.

Σαλαμίνα: «Της είχα πει ότι την υποπτευόμουν» λέει η κόρη της 75χρονης

Σε άλλες δηλώσεις, η κόρη του θύματος δήλωσε: «Είμαι στο ψυχιατρικό τμήμα με τον αδερφό μου. Δεν είμαστε καλά. Την υποψιαζόμασταν από την πρώτη στιγμή και πήγαμε στη ΓΑΔΑ. Παρασκευή έγινε ο φόνος, τη Δευτέρα πήγαμε στη ΓΑΔΑ για κατάθεση και εγώ και η κόρη μου».



«Την υποψιαζόμουν γενικά γιατί δεν με φώναξε νωρίς, γιατί… αυτό. Δεν έχω ακούσει κανένα ηχητικό ντοκουμέντο. Την έψαχνε όλη μέρα και δεν μου είπε τίποτα. Έπρεπε να μου πει για να πάω να δω τι κάνει η μάνα μου. Ξέρω ότι υπάρχει ηχητικό ντοκουμέντο, δεν έχω ακούσει τίποτα. Έκανε την προσευχή της, το έχω μάθει και εγώ, από άλλους το έμαθα. Όλων πήγε το μυαλό μας ότι κάτι δεν πάει καλά. Γενικά, ψαχνόμασταν. Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε πώς γίνεται να υπάρχει μία τόσο στυγερή δολοφονία για χρήματα μόνο. Δεν υπάρχει λογική. Αυτό το κορίτσι για κάποια χρόνια ήταν μέλος της οικογένειάς μας. Να το βρει, αυτό που είναι να βρει στην ψυχή της, από τον Θεό και από τη Δικαιοσύνη. Απέναντί μου δεν ήταν πολύ οκ, γιατί εγώ της είχα πει ότι την υποπτευόμουν», πρόσθεσε.

Η κόρη της 75χρονης είπε πως χθες κατέθεσε τις υποψίες της στη ΓΑΔΑ για το ποιος μπορεί να έκανε το έγκλημα, ενώ πρόσθεσε ότι εκ των υστέρων έμαθε για τον εθισμό που είχε στον τζόγο η δράστις.

«Συνεργαστήκαμε με τη ΓΑΔΑ, εγώ είπα τις υποψίες μου τη Δευτέρα. Είμαστε δεμένοι και ενωμένοι, δεν έχουμε οργή, παρά μόνο θλίψη. Η δικαιοσύνη θα μιλήσει.

Δεν γνώριζα τίποτα (για τον τζόγο). Εκ των υστέρων τα έμαθα. Ο αδελφός μου ήταν καλά. Ήταν μια κακή στιγμή που στοίχισε στην οικογένεια. Δεν είχε καθόλου υποψίες».

Πώς η ΕΛ.ΑΣ. εξιχνίασε τη δολοφονία στη Σαλαμίνα



Από την αρχή, σύμφωνα με πληροφορίες, η εικόνα της ληστείας μετά φόνου, από ληστές που ενδεχομένως είχαν βάλει στο μάτι τη μονοκατοικία της 75χρονης στη Σαλαμίνα, δεν φαινόταν να κολλάει. Το θύμα είχε βρει αγωνιώδη θάνατο, ύστερα από τα μετά μανίας χτυπήματα του δολοφόνου της. Την είχε χτυπήσει με μπουκάλι στο κεφάλι και την είχε μαχαιρώσει. Επιπλέον, το σπίτι ήταν αναστατωμένο, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία.



Πέραν αυτών των στοιχείων που οδηγούσαν σε άτομα του περιβάλλοντος, στενού ή ευρύτερου, της ηλικιωμένης, δύο ακόμη στοιχεία οδήγησαν τις Αρχές στη 46χρονη. Οι κάμερες στον δρόμο είχαν καταγράψει τη διαδρομή της δολοφόνου από το σπίτι της προς το σπίτι της πεθεράς της τη νύχτα του φόνου και την επιστροφή της στο σπίτι της μετά τη δολοφονία.

Στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Mega παρουσιάστηκε βίντεο-ντοκουμέντο με το όχημα της 46χρονης κατά τη διαφυγή της, το οποίο και εξετάζουν οι Αρχές.

Η 46χρονη είχε επιχειρήσει να… πάρει τα μέτρα της απενεργοποιώντας εξ αποστάσεως τις κάμερες στο σπίτι της πεθεράς της πριν πάει εκεί τη νύχτα με σκοπό να τη ληστέψει. Ωστόσο, ήταν οι κάμερες στους δρόμους που κατέγραψαν τις διαδρομές της τη μοιραία νύχτα και έδωσαν τα απαραίτητα στοιχεία στις Αρχές.



Η δράστις είχε μετακινηθεί τη μοιραία νύχτα με το αμάξι της, ένα αυτοκίνητο που είναι στο όνομα του πατέρα της και της το είχε παραχωρήσει προς χρήση.

Σε αυτό το αυτοκίνητο, κατά τις έρευνες, βρέθηκε και μια κηλίδα αίματος, που μετά τις εργαστηριακές εξετάσεις αποδείχθηκε ότι ανήκε στην άτυχη ηλικιωμένη.