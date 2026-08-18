Σαλαμίνα: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες -«Το μαγαζί θα το ξαναφτιάξουμε, το δάσος που παίζαμε δεν υπάρχει πια» - iefimerida.gr

Ξεκίνησαν οι αυτοψίες κλιμακίων με μηχανικούς στα καμένα στη Σαλαμίνα, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για τις πρώτες οικονομικές ενισχύσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκονται από νωρίς το πρωί οι αυτοψίες στα καμένα σπίτια στη Σαλαμίνα από ειδικά κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων που θα επιτρέψουν στους πληγέντες να υποβάλουν αιτήσεις για την καταβολή των πρώτων οικονομικών ενισχύσεων.

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Η αρχή των ελέγχων έγινε με καφετέρια που επλήγη από τη φωτιά και καταστράφηκε ολοσχερώς επί της Λεωφόρου Περιστερίων, καθώς η φωτιά έφτασε μέχρι τη θάλασσα.

Τα μέλη του κλιμακίου τράβηξαν φωτογραφίες με τις καταστροφές στο πλαίσιο ενός πρώτου μακροσκοπικού ελέγχου και κατέγραψαν αναλυτικά τις ζημιές που προκλήθηκαν.

Έντονα φορτισμένη ήταν η Λευκή Στεφανίδου Τσίκλου, από τις ιδιοκτήτριες του καταστήματος.

Αφού ευχαρίστησε την Πυροσβεστική που κατάφερε να διασώσει το σπίτι της οικογένειας που βρισκόταν ακριβώς δίπλα, στάθηκε κυρίως στη μεγάλη περιβαλλοντική που καταστροφή που συνέβη, με το δάσος και τις αναμνήσεις της να έχουν γίνει πια στάχτη.

«Βλέπαμε ένα πανέμορφο δάσος εδώ από πίσω που απλώνεται και παίζαμε από παιδάκια, όπως και τα παιδιά και τα εγγόνια μας, αλλά τώρα, δυστυχώς, αυτό το δάσος δεν υπάρχει», ανέφερε χαρακτηριστικά.