Αποδοκίμασαν έξω από τα δικαστήρια τη νύφη-δολοφόνο της Σαλαμίνας -Απολογείται αυτή την ώρα - iefimerida.gr

Η 46χρονη που έχει ομολογήσει ότι σκότωσε την πεθερά της στη Σαλαμίνα στις 31 Οκτωβρίου οδηγήθηκε σήμερα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά προκειμένου να απολογηθεί.

Η καθ' ομολογίαν δολοφόνος οδηγήθηκε στο κτίριο με αυξημένη αστυνομική συνοδεία, ενώ συγκεντρωμένοι πολίτες την αποδοκίμασαν έντονα κατά την άφιξή της. Η ίδια αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ενδοοικογενειακή βία.

Όπως γράφει σε πρωινό ρεπορτάζ η Κάτια Νιάκαρη στο iefimerida.gr, από τις επισυνδέσεις, τις παρακολουθήσεις των τηλεφώνων, οι αστυνομικοί δεν ταυτοποίησαν άλλο πρόσωπο που να εμπλέκεται στην υπόθεση, ούτε όμως και κάποιον που μπορεί να γνώριζε την αποτρόπαιη πράξη της 46χρονης. Μάλιστα, τη χαρακτηρίζουν «απομονωμένη» από τους δικούς της, δεν είχε ιδιαίτερες επαφές με μέλη της οικογένειάς της, παρά μόνο με τον σύζυγό της και κυρίως τη δική του οικογένεια.

Τα πρώτα λόγια της νύφης-δολοφόνου μετά τη σύλληψη

Χθες η 46χρονη μίλησε για πρώτη φορά από την ημέρα της σύλληψής της για τον ειδεχθή φόνο της 75χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της, η οποία την εκλιπαρούσε για τη ζωή της, όμως εκείνη, άτεγκτη, συνέχισε να τη βασανίζει μέχρι που την αποτελείωσε.

Η ίδια δήλωσε μετανιωμένη, πικραμένη, ενώ ζήτησε συγγνώμη για όσα έκανε. «Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη, αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είπε η 46χρονη μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1.