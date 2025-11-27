Σαλαμίνα: «Απορώ πώς έφτασα σ' αυτό το σημείο, μετανιώνω» - Τα πρώτα λόγια της νύφης-δολοφόνου μετά τη σύλληψη - iefimerida.gr

Μετανιωμένη εμφανίζεται τώρα η 46χρονη καθ' ομολογίαν δολοφόνος της 75χρονης πεθεράς της στη Σαλαμίνα.

Η Ρ.Μ. μίλησε για πρώτη φορά από την ημέρα της σύλληψής της για τον ειδεχθή φόνο της 75χρονης γυναίκας μέσα στο σπίτι της, η οποία την εκλιπαρούσε για τη ζωή της, όμως εκείνη άτεγκτη, συνέχισε να την βασανίζει μέχρι που την αποτελείωσε.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σήμερα, δηλώνει μετανιωμένη, πικραμένη και ζητά συγγνώμη. Η εκπομπή «Το Πρωινό» φιλοξενεί την πρώτη δήλωσή της για την ψυχρή δολοφονία της μητέρας του συζύγου της, ο οποίος παρεμπιπτόντως, έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια του και βρίσκεται υπό ψυχιατρική παρακολούθηση από την ημέρα που έμαθε ότι η σύζυγός του, αφαίρεσε τη ζωή της μάνας του.

Τι δήλωσε η 46χρονη

«Είμαι συντετριμμένη, δεν έχω το κουράγιο να μιλήσω. Απορώ πώς έφτασα σε αυτό το σημείο. Μετανιώνω πικρά κάθε λεπτό εκείνης της νύχτας. Θα πω όλη την αλήθεια. Ζητάω συγγνώμη αλλά γνωρίζω ότι αυτό δεν είναι αρκετό» είπε η 46χρονη μιλώντας στην εκπομπή του Γ. Λιάγκα.

Απολογείται την Παρασκευή

Η κρατούμενη, ζήτησε χθες κι έλαβε 48ωρη προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία της και να βρεθεί ενώπιον των ανακριτικών Αρχών. Αυτό θα γίνει το πρωί της Παρασκευής, όπου μετά την απολογία της, θεωρείται δεδομένο ότι θα προφυλακιστεί μέχρι την τέλεση της δίκης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε βάρος της έχει ασκηθεί κατηγορητήριο για για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

«Χθες στον εισαγγελέα δεν εμφανιστήκαμε, στον ανακριτή εμφανιστήκαμε διαδικαστικά μόνο για να πάρουμε προθεσμία για αύριο. Δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε όσο περιμέναμε, δεν ήταν σε κατάσταση που θα μπορούσε να συνεννοηθεί μαζί μας. Η εμφάνισή της ήταν άθλια, ήταν υπό κατάσταση κατάρρευσης και υποβασταζόταν από τους αστυνομικούς. Δεν έχω εικόνα από την προηγούμενη συμπεριφορά και δραστηριότητά της. Διαβάζουμε την δικογραφία με τους συνεργάτες μου, και υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχουν ειπωθεί πολλές υποθέσεις για το περιστατικό και ο καθένας λέει και την δική του άποψη. Δεν αμφισβητεί κανείς την εξαιρετική δουλειά του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, δεν αμφισβητεί κανείς την ειλικρίνεια της κατηγορούμενης που σε δύο προανακριτικές διαδικασίες, ομολόγησε πλήρως την ενοχή της», είπε μεταξύ άλλων ο Βασίλης Ταουξής ο οποίος μίλησε το πρωί της Πέμπτης στο Mega.

«Η πελάτισσά μου και δεν έχει να πει τίποτα περισσότερο από αυτά που είπε στις προανακριτικές της απολογίες – ομολογίες. Δεν έχει κατά νου να επικαλεσθεί προσχηματικά διάφορες καταστάσεις για να “πέσει στα μαλακά”». Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι ήταν εθισμένη στον τζόγο και χρωστούσε πολλά χρήματα. Δεν προκύπτει από την ομολογία και την προανάκριση ότι πήρε κοσμήματα από το σπίτι. Μπήκε στο σπίτι με στόχο την κλοπή, υπέθετε ότι είχε κοσμήματα, δεν ήξερε την οικονομική κατάσταση της γιαγιάς», πρόσθεσε ο δικηγόρος.